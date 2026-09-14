Arturo Vidal le da la bendición a Santiago Wanderers Sub 20 en la previa a final con Real Madrid: “Mucha suerte”

El King aconsejó al plantel caturro que este 19 de septiembre buscará conquistar la gloria en la Copa Intercontinental.

Santiago Wanderers afina los últimos detalles para disputar la final de la Copa Intercontinental Sub 20. El elenco dirigido por Felipe Salinas viaja en las próximas horas hasta España para medirse ante el Real Madrid.

El cuadro caturro tendrá el gran desafío este 19 de septiembre ante los merengues en el Estadio Bernabéu. Por lo mismo, este lunes decidió realizar un último examen ante Colo Colo.

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El Cacique superó al cuadro porteño por 4-2, pero el resultado pasó a segundo plano ya que lo importante era probar alternativas y preparar el equipo para la final de este sábado.

Rendimiento que fue destacado por Arturo Vidal, quien dedicó varios minutos para compartir con los jóvenes canteranos de Wanderers. Tras el pitazo final, el Bicampeón fue uno de los más solicitados para enmarcar la visita al Monumental.

Por lo que Vidal accedió a tomarse fotos con cada uno de los cracks que representará a Chile en la Intercontinental.

La advertencia de Arturo Vidal a Santiago Wanderers: “El VAR lo crearon por el Real Madrid”

“Mucha suerte muchachos”, agregó el hombre de la moica tras el partido disputado en la Ruca alba. Es que Arturo Vidal es uno de los pocos especialistas en el Estadio Bernabéu.

El King en su paso por Europa visitó más de una ocasión la casa del Real Madrid. En total fueron 16 partidos ante los merengues, donde ganó cuatro empató cuatro y sufrió ocho derrotas. Además anotó en 3 ocasiones.

Pero en el Bernabéu también consiguió un triunfo clave con Barcelona. Lo que se registró en 2019 donde los culés vencieron por la mínima y esto marcó la distancia para ganar LaLiga en dicha temporada.

Figuras de Santiago Wanderers enmarcaron su visita en el Estadio Monumental con postales con cracks de Colo Colo

Pese a ello, recalcó que en la casa del Madrid siempre pasan cosas extrañas. “Siempre que jugué contra el Real Madrid sentí que me estaban robando. Fue por ellos que inventaron el VAR, porque eran demasiados robos”, aseguró el King en el programa Pop2K con Jefferson Farfán.

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Consejo que ahora tendrá que tener más que presente Santiago Wanderers ya que este 19 de septiembre disputará la Copa Intercontinental contra los merengues.

En resumen:

Colo Colo venció por 4-2 a Santiago Wanderers Sbu 20 en el Estadio Monumental.

Arturo Vidal le dio la bendición al plantel de Felipe Salinas que viajará a España está semana.

Santiago Wanderers disputará la final de la Copa Intercontinental Sub 20 con Real Madrid este 19 de septiembre.