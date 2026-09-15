La acción corralera en todo el país y en Mendoza destacan las celebraciones patrias entre el 17 y el 20 de septiembre, encabezada por el Rodeo de Primera con Puntos en la Medialuna José Manuel "Coteco" Aguirre.

La Federación del Rodeo Chileno informa que durante el periodo de Fiestas Patrias 2026 se disputarán un total de 26 rodeos a lo largo del país y uno en la ciudad de Mendoza, Argentina.

La actividad corralera comenzará este jueves 17 y se extenderá hasta el domingo 20 de septiembre, donde destaca el certamen del club San Miguel de Chicureo, un Primera con Puntos organizado por la Asociación Santiago y que se desarrollará en la medialuna José Manuel “Coteco” Aguirre en la comuna de Colina.

En este recinto se reunirán los mejores exponentes del rodeo nacional. Se darán cita destacados monarcas del Campeonato Nacional de Rodeo, entre los que figuran Rufino Hernández, actual vicecampeón, Gonzalo Abarca, Cristóbal Cortina, Emiliano Ruiz, Alfredo Moreno Echeverría y Juan Ignacio Meza, garantizando un espectáculo del más alto nivel técnico y deportivo para abrir la semana de la chilenidad.

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Los Platos Fuertes

Junto al certamen de Colina, los rodeos de Primera con Puntos e Interasociaciones concentrarán la atención de la afición por la importante suma de unidades en disputarse para la Temporada 2026-2027:

El puntapié inicial lo dará la Asociación Santiago (Club San Miguel de Chicureo) con su certamen Limitado a 25 Colleras entre el jueves 17 y viernes 18 de septiembre. Por su parte, la Asociación Los Andes albergará su evento de la misma categoría el viernes 18 y sábado 19.

Rodeos Interasociaciones

La actividad continuará con una intensa agenda. El viernes 18 y sábado 19 de septiembre verán acción las asociaciones de O’Higgins, San Felipe (Club Llay-Llay), Ñuble Cordillera (Club Pemuco Río Pal-Pal) —todas en modalidad Especial Limitado a 25 Colleras— y Malleco (Club Púa). En tanto, la jornada del sábado 19 y domingo 20 estará reservada para los encuentros Especiales Limitados a 25 Colleras de las asociaciones Cardenal Caro, Quillota y Talca.

Rodeos en todo Chile y transmisiones en Vivo

El resto de la nutrida agenda contempla una amplia variedad de rodeos Provinciales, Interclubes y Libres disputándose simultáneamente de norte a sur, además del tradicional encuentro internacional en Mendoza.

El detalle completo de todos los rodeos que se llevarán a cabo durante estos días de Fiestas Patrias se puede encontrar en https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/extra/port/calendario-rodeos.