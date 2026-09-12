Los azules enfrentarán al cuadro papayero en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 en esta Liga de Primera 2026.

Universidad de Chile tiene un duro desafío en esta fecha 23 de la Liga de Primera 2026. Los azules visitarán este domingo a Deportes La Serena, en un partido clave en su pelea punto a punto que están llevando con la UC por ser el Chile 2.

Lamentablemente para este duelo Fernando Gago tendrá que saber sortear tres delicadas bajas que han venido siendo verdaderos pilares en este 2026.

Obviamente la que se roba todas las miradas es la de Charles Aránguiz, quien tras sufrir un golpe en la rodilla en uno los entrenamientos quedó descartado. Sin embargo, hay otro dos jugadores que el argentino deberá reemplazar para visitar a los papayeros.

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Las bajas de Universidad de Chile ante La Serena

Además de Charles, otro que está lesionado en la U es Lucas Barrera. El joven volante del bulla sufrió en el partido ante Coquimbo Unido la rotura del ligamento medial de su rodilla y estará por varios semanas marginado.

Para cerrar, la tercera baja para este duelo es Marcelo Morales, quien también ante los piratas llegó a su octava tarjeta amarilla en lo que va de torneo y quedó suspendido para este choque.

Marcelo Morales está suspendido para visitar a La Serena. | Foto: Photosport.

El entrenamiento de hoy en el CDA es clave para dar con los reemplazantes, aunque ya hay claridad de que será Israel Poblete el encargado de sustituir a Charles Aránguiz en el mediocampo azul.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Deportes La Serena?

Azules y papayeros se verán las caras este domingo 13 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este choque será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis