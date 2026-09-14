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Liga de Primera

Destacó en Copa Sudamericana, venció a Boca Juniors y ahora vive momento crítico en la Liga de Primera: “Equipos con menos mérito”

Lucas Bovaglio desató su enojo tras la nueva derrota de O’Higgins y que ahora los deja fuera de zona de copas internacionales.

Por Felipe Pavez Farías

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Lucas Bovaglio lamentó la nueva derrota de O'Higgins ante Audax Italiano
© photosportLucas Bovaglio lamentó la nueva derrota de O'Higgins ante Audax Italiano

La Liga de Primera entra en zona de definiciones y se comienzan a perfilar los candidatos a disputar las copas internacionales. Puestos donde sorpresivamente hay un equipo que hipotecó sus opciones. 

Esto porque O’Higgins sucumbió ante Audax Italiano y sumó una nueva derrota por 1-0 en el Estadio Bicentenario La Florida. Resultado que deja a los celestes en el puesto 12° con 27 unidades.

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Ahora la distancia es de seis puntos para ingresar a Copa Sudamericana. Para peor, está solo a cinco de zona de descenso. Por lo que se ubica en una zona de riesgo. 

Pudimos estar jugando dos días y la pelota no iba a entrar. Pero yo siento que tuvimos expectativas de convertir”, analizó Lucas Bovaglio tras el pitazo final. 

El dibujo táctico no se modificó y en el segundo tiempo tuvimos ocasiones claras por el empuje, y porque arriesgamos”, recalcó el DT trasandino que tiró toda la carne a la parrilla, pero no logró superar a Tomás Ahumada que fue la figura del partido. 

El descargo de Lucas Bovaglio: “Equipos con menos mérito…”

Pero el desahogo del DT de O’Higgins fue fue con todo. Es que tras disputar la Copa Libertadores y Sudamericana, y cosechar importantes resultados ante equipos como Sao Paulo, Millonarios y hasta Boca Juniors, el sueño de volver a competir a nivel internacional se aleja. 

Un desempeño que no se condice con lo que realiza en cancha, siendo uno de los que más propone buscar el triunfo y marcar en el arco rival. 

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Por lo mismo, Lucas Bovaglio dejó una particular reflexión sobre lo que ocurre en la Liga de Primera. “Ellos remataron una vez al arco y marcaron. Superamos al rival y eso molesta. Uno ve mucho fútbol chileno, veo todos los partidos, y hay equipos que hacen menos méritos y están arriba nuestro, y con muy poquito ganan partidos”, lamentó. 

Pese a ello, recalcó que lo importante es seguir trabajando de cara a los desafíos que todavía quedan pendientes como la final de la Copa de la Liga y la Copa Chile. 

Pero ese es un análisis básico. Si nos quedamos con eso, le estamos sacando el cuerpo a la situación. Debemos mejorar la efectividad y seguir trabajando en este receso”, sentenció Bovaglio confiado en lograr revertir este complejo momento. 

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