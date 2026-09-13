Audax Italiano supera a O’Higgins y escapa de la lucha por el descenso: tabla actualizada

El elenco de Patricio Graff se hizo fuerte en el sintético del Bicentenario de La Florida y sumó triunfo clave.

Audax Italiano concretó el batacazo de la fecha ante O’Higgins. El elenco de Patricio Graff superó con lo justo al Capo de Provincia y logra zafar de la parte baja de la Liga de Primera.

El elenco floridano necesitó de la genialidad de Giovani Chiaverano en el 27’ para lograr los tres puntos de oro. El trasandino remató de media distancia y sorprendió a Omar Carabalí que pese a su intento, no logró evitar el único tanto de la jornada.

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Pese a las bajas de último minuto y a los constantes intentos de los celestes, Tomás Ahumada se transformó en la muralla de los locales para mantener el cero y quedarse con la ventaja.

“Estamos muy felices como equipo. Conseguimos puntos valiosos. Hoy nos unimos más que nunca y lo reflejamos en la cancha. Esto nos sirve para trabajar más tranquilos porque pensar en el descenso es feo”, se sinceró el portero que fue elegido como la figura para TNT Sports.

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Con este resultado Audax Italiano sumó 28 unidades y trepa hasta la posición 11°. Por lo que saca distancia de seis puntos a la zona de descenso. Mientras que O’Higgins se queda 12° con 27 puntos.

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Situación que complica a los celestes ya que quedó a cinco de la zona de peligro y para peor se aleja de la clasificación a copas internacionales que protagonizó este 2026 de gran manera.

“Es una derrota dura. El equipo trató de buscar el partido. Nos hicieron un gol y el arquero de ellos nos sacó cuatro ocasiones claras. Desgasta haber jugado 49 partidos, pero tenemos que levantarnos. La pausa nos va a venir bien”, arremetió Arnaldo Castillo que solo sueña con dar vuelta la página y remontar en la recta final de temporada.