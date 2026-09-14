Pese a la gravedad de la jugada, el Toro se recupera favorablemente en casa, por lo que no hay riesgo de perderse partidos con la UC.

Los hinchas de Universidad Católica estaban muy preocupados por la situación física de Fernando Zampedri, pese a la victoria por 3-2 ante Palestino en la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

El goleador salió lesionado y con mucho dolor, luego de un cruce con Enzo Roco en el estadio La Cisterna, lo que fue reclamado con furia por el técnico Daniel Garnero.

Por lo mismo, restaba conocer qué ha pasado con el nacionalizado chileno en las próximas horas, teniendo en cuenta que se llegó a hablar de una lesión de gravedad.

Fernando Zampedri se lesionó ante Palestino. Foto: Diego Martin/Photosport

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Zampedri descansa para volver con U Católica

Para suerte de Universidad Católica, Fernando Zampedri evoluciona favorablemente, así lo detalló el diario La Tercera, quienes aseguran que no será ausencia en los próximos compromisos del plantel.

“Desde el momento de la lesión, el Toro ha estado en contacto permanente con el cuerpo médico de la UC, que le suministró antiinflamatorios. Estos funcionaron bien y se descartó realizarle exámenes médicos. Así, no corre peligro su participación en los próximos compromisos“, explicaron.

Por lo mismo, esperan que estos días libres que fueron entregados por Daniel Garnero sean suficiente para que pueda mejorar y retomar sus actividades normales con el plantel.

“De momento, el plantel retomará las prácticas el jueves y se espera que el delantero entrene con normalidad. En el calendario del equipo precordillerano no aparece ningún duelo hasta el próximo 23 de septiembre, en el que los cruzados visitarán a Unión La Calera, por la Copa Chile”, finalizan.

Así fue la lesión de Zampedri: