Este referente de los Cruzados sacó la voz con alegría por la victoria ante Palestino, pero el reparo por la constante dependencia del Toro y por tener que luchar por el 2° puesto en la Liga de Primera 2026.

Sin ninguna duda, Fernando Zampedri se erigió como un ídolo en Universidad Católica, donde prácticamente en cada partido demuestra su capacidad goleadora temible. Y en la victoria frente a Palestino, eso no fue la excepción. El Toro anotó un doblete.

Apenas en 2 minutos del encuentro, el “9” y capitán de los Cruzados abrió la cuenta con una definición muy lúcida dentro del área rival. Y en los 73 minutos del partido, Zampedri anotó su segundo tanto desde el punto penal para sentenciar el triunfo de la UC en el Municipal de La Cisterna.

Eso sí, el cotejo no terminó tan bien para el entrerriano. En una disputa de balón con Enzo Roco, el artillero histórico de la Franja sufrió un pisotón que lo sacó de los minutos finales con mucho dolor. De hecho, tuvo que salir en el carrito que hace las veces de ambulancia.

Fernando Zampedri en esa disputa con Roco que lo sacó del encuentro con muchísimo dolor. (Diego Martin/Photosport).

Y fue reemplazado por Nicolás L’Huillier. De todas maneras, una vez más el Toro fue la figura de la UC. “Hemos dependido de Zampedri los últimos cinco o seis años. Qué vamos a hacer cuando no esté él”, fue el desahogo que hizo Jorge Aravena en RedGol.

Así salió Zampedri de la cancha en el Municipal de La Cisterna. (Diego Martin/Photosport).

Una consulta que muchos fanáticos de Católica tienen en la cabeza, pues el centrodelantero que llegó desde Rosario Central tiene ya 38 años. “Se ganó, sí, se ganó bien. Pero para aspirar al segundo lugar que es algo no puede enaltecernos”, añadió el Mortero Aravena.

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Jorge Aravena se encomienda al ídolo Zampedri y critica el año de la Católica

De todas maneras, Jorge Aravena le agradece al ídolo Zampedri por mantener siempre su capacidad anotadora en la Universidad Católica. Aunque sabe que la institución debe aspirar a pelear cosas más relevantes. Es más, el vicecampeonato no lo satisface para nada.

Fernando Zampedri felicita a Matías Palavecino tras el 1-0 que le anotó a Palestino. (Felipe Zanca/Photosport).

Aunque eso signifique ganar un jugoso botín por meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2027. “Católica no puede estar tan lejos a seis o siete fechas que termine el campeonato. Bien que ganamos”, manifestó Aravena, un fanático de los Cruzados.

“Pero estamos sacando cuentas para ser segundos”, sentenció el Mortero con mucha razón. Por lo pronto, la Franja debe cambiar el chip y meterse en los octavos de final de la Copa Chile. En esa instancia, la UC chocará ante Unión La Calera el 23 y 26 de septiembre. Será un juego de visitante y la revancha, en condición de local.

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Así va Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

A falta del duelo entre La Serena vs U de Chile, la Católica alcanzó el 2° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026 con 42 puntos al cabo de 23 partidos.