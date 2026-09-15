Nicolás Massú emociona a todo Chile antes de la serie con España: “La Copa Davis es mi vida”

El capitán del equipo nacional anticipa la dura serie con los españoles por las clasificaciones para las Finales.

Un lindo fin de semana se viene para los fanáticos del tenis, porque están esperando hace meses la serie de Copa Davis entre Chile y España, a jugarse en el estadio Nacional.

En la antesala a los partidos habló Nicolás Massú, capitán del equipo nacional, quien dejó en claro su sentimiento por el evento: “yo creo que los jugadores ya me conocen bastante. Saben que la Copa Davis para mí es mi vida, es lo que más me apasiona. Representar a Chile siempre ha sido, es, una prioridad, que lo he manejado toda mi vida de esa manera. Si tengo que venir a Chile por 10 días lo voy a hacer”.

“Con todos los jugadores que he trabajado siempre digo que dentro de esas 2, 3 semanas o 4 semanas al año yo tengo que ser capitán de Copa Davis. Me gusta y esta generación nos ha entregado mucho, ojalá que puedan seguirnos entregando mucho más”, agregó.

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Nicolás Massú sabe de lo dura que será la serie con España

Además, Nicolás Massú recalcó la importancia que tendrá la localía y explicó la razón que lo llevó a escoger una cancha de arcilla como sede de los duelos.

“Vamos a ver cómo se da. Yo creo que la localía es importante para nosotros. Hemos tomado la decisión de jugar acá, en cancha de arcilla, con nuestras condiciones. Es un lugar que siempre nos ha traído resultados positivos”, explicó.

Nicolás Massú anticipa la serie con Espala. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Por último, alabó a los españoles, liderados por el joven Rafael Jodar: “tienen un equipo impresionantemente potente. Cuentan con jugadores muy jóvenes que pueden jugar en todas las superficies y que tienen un tenis bastante moderno”.

La serie entre Chile y España se jugará entre el sábado y el domingo, en el Court Central del Estadio Nacional.