Durante el encuentro por octavos de final ante el belga Alexander Blockx, el argentino se fue en picada contra el héroe olímpico y su preparador físico Mariano Gaute.

Desde comienzos del mes de junio, Nicolás Massú se sumó oficialmente como coach del tenista argentino Francisco Cerúndolo (25° del ranking ATP), con el que ya ganó el ATP 500 de Queen’s. Sin embargo, una polémica no menor vivieron en el US Open.

El trasandino jugaba por los octavos de final en Nueva York ante el belga Alexander Blockx (34°), que eliminó en primer ronda al chileno Tomás Barrios, cuando durante el tercer set vivió un momento de furia donde las emprendió contra el héroe olímpico.

En una imagen que fue captada durante la transmisión del US Open, Cerúndolo le grita tanto a Massú como a su preparador físico Mariano Gaute que “ustedes son dos tumbas“. Al final el descargo de nada sirvió, pues perdió con el europeo por parciales de 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5.

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Los números de Cerúndolo con Massú como coach

Desde comienzos de junio hasta la fecha, el viñamarino se sumó al staff del argentino y sus números dan cuenta del envión que significó para su presente en el tenis. Suma hasta el momento 10 victorias y un título, además de siete derrotas.

Con Massú a su lado, Francisco Cerúndolo arrancó en el puesto 27° del ranking ATP, y llegó a subir un promedio de siete posiciones hasta llegar hasta la 20° ubicación. Llegó al US Open en el 25° lugar y ahora subirá dos posiciones hasta llegar al 23° escalón.

¿Cómo sigue el US Open?

Ya hay dos duelos confirmados para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, como son el del español Carlos Alcaraz ante el local Ben Shelton, además del duelo entre los estadounidenses Francis Tiafoe y Alex Michelsen.

En la parte alta del cuadro, Alexander Blockx se medirá ante el ganador del lance entre Karen Khachanov y Learner Tien. Mientras que la otra llave saldrá entre los ganadores de los duelos entre Arthur Gea y Botic Van de Zandschulp contra quien gane entre Alexander Zverev y Luciano Darderi.