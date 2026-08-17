El histórico David Ferrer analizó lo que será la serie contra La Roja del tenis, la cual es liderada por Nicolás Massú.

Chile está expectante por lo que será la serie de Copa Davis ante España. David Ferrer, el capitán de los europeos, habló sobre lo que serán estos encuentros en Santiago.

Los ibéricos son favoritos para esta llave, pero jugando en suelo nacional y con Nicolás Massú al mando de La Roja del tenis, cualquier cosa puede suceder. Es sabido que muchas veces el ranking de los jugadores no influye mucho a la hora de jugar por la “ensaladera de plata”.

Ferrer preocupado por el público

Ambos capitanes ya entregaron las nóminas de sus respectivos países. Chile tendrá a Alejandro Tabilo (29°), Cristian Garin (137°), Tomás Barrios (147°) y Matías Soto (262°), mientras España se presentará con Rafael Jódar (11°), Daniel Merida (40°), Jaume Munar (46°), Martín Landaluce (67°) y Pedro Martínez (151°).

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“El equipo de Chile tiene un muy buen jugador como es Alejandro Tabilo, jugador zurdo que ya es Top 40 y está haciendo muy buenos resultados. Luego está Cristian Garín, que en Copa Davis juega muy bien. Es verdad que este año no ha competido a su nivel, pero siempre es peligroso”, indicó David Ferrer.

“Siempre decimos que la Copa Davis tiene eso, cuando juegas por tu país hay jugadores que igual no llevan un buen año, pero ahí crecen“, complementó quien fuera 3 del mundo como tenista, además de ganar 27 títulos y alcanzar la final de Roland Garros en 2013.

Ferrer es una leyenda del tenis y estará en Chile por Copa Davis. Imagen: Getty

Esta llave será el sábado 19 y domingo 20 de septiembre en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional. Se espera un lleno total y en España saben que el público chileno se hace sentir, algo a lo que sus jugadores no están acostumbrados en el circuito.

“Va a ser complicado, jugamos fuera de casa, pero somos conscientes de ello. Lo que me preocupa es el público, que es muy pasional en Chile (…) situaciones que quizás en un torneo no es habitual“, cerró la leyenda David Ferrer. Los capitaneados por Nicolás Massú querrán sacarle provecho a la localía.