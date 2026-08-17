El capitán nacional sorprendió al no convocar a uno de sus fijos en el equipo.

Chile tendrá un enorme desafío ante España por la Copa Davis. Nicolás Massú no deja ningún detalle al azar, por lo cual tomó una fuerte postura al prescindir de un histórico del equipo nacional.

La Roja del tenis se medirá ante uno de los mejores países de la ensaladera de plata. De hecho, los ibéricos perdieron la final del 2025 ante Italia, lo que demuestra su jerarquía. Además, cuentan con numerosos jugadores entre los mejores del planeta.

La nómina de Nicolás Massú

Salvo por Alejandro Tabilo, que es el actual 29° del mundo, los jugadores chilenos no pasan por su mejor momento. Nicolás Massú sabe sacarles un plus extra en Copa Davis, pero contra España el escenario asoma como muy adverso. Por esta razón, el doble medallista de oro en Atenas 2004 tomó una controvertida decisión.

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Massú entregó la nómina de Chile para la serie con los ibéricos, donde la mayor sorpresa es una ausencia: Nicolás Jarry no será parte del equipo. Sí, uno de los jugadores que ha estado siempre, salvo problemas físicos, no dirá presente en el Court Central Anita Lizana.

La baja de Jarry de todos modos, tiene mucha lógica. Jirafo no juega desde abril de este año y desde entonces, su carrera ha estado en pausa. Si bien tuvo problemas físicos, hasta se pensó en su retiro, pero hace algunos días su esposa, Laura Urruticoechea, avisó que volverá pronto a las canchas, aunque sin dar una fecha. De todos modos, su regreso no será en Copa Davis.

Jarry no estará en Copa Davis. Imagen: Photosport

Los elegidos por Nicolás Massú para la serie contra España serán Alejandro Tabilo (29°), Cristian Garin (137°), Tomás Barrios (147°) y Matías Soto (262°), descartando la opción de agregar a un quinto jugador. Los ibéricos por su parte vendrán con Rafael Jódar (11°), Daniel Merida (40°), Jaume Munar (46°), Martín Landaluce (67°) y Pedro Martínez (151°).

Chile jugará contra España los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026. En la primera jornada se disputarán dos singles, mientras en la segunda será el dobles y los restantes singles en caso de ser necesario. Se espera un lleno total en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.