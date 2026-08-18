La ausencia del goleador se notó mucho en la eliminación ante Estudiantes por Copa Libertadores, donde hay duras críticas.

La ausencia de Fernando Zampedri fue determinante en Universidad Católica, quienes no pudieron reemplazar al goleador, en la derrota por 3-0 ante Estudiantes en el estadio Claro Arena, con un global por 4-1.

El nacionalizado chileno quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas, pero las lesiones dentro del plantel dejaron sin una variante en su puesto, lo que lo pagaron caro.

Por lo mismo, históricos de la UC sacaron la voz para golpear la mesa que, en esta etapa de un torneo internacional, “no puede ser que un jugador sea tan determinante”.

Fernando Zampedri estaba suspendido en U Católica. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Zampedri tuvo la única jugada de gol en 180 minutos”

Coke Contreras conversó con Redgol, donde apunta que Universidad Católica se quedó sin plantel, pero que es inaceptable que la ausencia de Fernando Zampedri marque todo un proceso en la Copa Libertadores.

“No puede ser que un jugador sea tan determinante, tiene que tener las variantes. Y lo otro, es que también no le pusieron tarjeta por salvar un gol o algo así, se ganaron tarjeta tanto Zampedri como Cuevas por tonteras”, explicó.

Una situación similar es la que planteó Jorge Aravena, quien precisa en la poca efectividad que tuvo la UC en toda la llave: “Lo que pasa es que ya en Buenos Aires estuvo solo en ofensiva Zampedri, en el gol el balón le pego en un defensor y pasó por encima del portero, pero hoy en día la Católica no tuvo nada de nada”.

“No hemos tenido ni una sola situación de gol jugando de local, la semana pasada en Buenos Aires tuvimos un remate al arco que fue el gol de Zampedri, que fue el único, en 180 no nos creamos situaciones de gol”, finalizó.