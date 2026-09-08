El ex número uno fue acusado de andar con otra mujer por Claudia Schmidt, aludiendo a una ruptura con Tamara Cornejo. El Chino no perdonó y respondió con todo.

Marcelo Ríos nuevamente en la polémica. El ex número uno del tenis mundial las emprendió contra Claudia Schmidt, panelista de espectáculos, quien en el programa Modo Cahuín dijo que pilló al “Chino” saliendo de un motel con otra mujer, tras un supuesto quiebre con Tamara Cornejo.

“Me lo encontré el fin de semana y fue muy grosero conmigo… No importa dónde… No sé con quién estaba, pero yo lo pillé con otra chiquilla y fui súper amable… Estaban en un lugar donde uno va a pasarlo muy bien. Algunos van por una hora y otros van por toda la noche”, lanzó la modelo.

Fue ahí que el Chino se cabreó y disparó en su cuenta de Instagram. “Mira tontita: Tú te quejas de que yo te trate mal y te hice mierda. Con que cara vienes a quejarte, si tú toda tu vida te has dedicado hacer mierda a la gente y mentir”, partió diciendo el aún yerno del Pato Cornejo.

Marcelo Ríos sin filtro

Siempre directo para decir las cosas, Marcelo Ríos le dijo de todo a Claudia Schmidt, quien lo acusó de estar con otra a la salida de un motel, según su descripción del hecho. El zurdo dijo que sigue con Tamara Cornejo, ante los rumores de una ruptura.

“Tan irresponsable y tarada eres, que me viste e incluso me saludaste y haces este video de mierda a escondidas y me vas a decir que no te diste cuenta que era mi polola la Tamara y vas e inventas está estupidez que me viste con otra mujer”, dijo Ríos.

El Chino reventó a la panelista de farándula y su programa, quejándose de ese tipo de espacios diciendo que “¡no puedo creer a lo que puedes llegar por vender una noticia falsa!

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“Pd: y que hacias tú un domingo en la noche sola en el casino? (Ojalá no sea lo que estoy pensando) porque tú misma me dijiste: Aquí todos me conocen”, cerró el ex tenista.

El video acusete contra el Chino Ríos: