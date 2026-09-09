Carlos Alcaraz perdió en cinco sets ante Ben Shelton, quien aseguró de esta manera presencia norteamericana en la final del US Open.

Una gran jornada tuvo el US Open, pues el local Ben Shelton (9°) derrotó en un partidazo de cuartos de final a Carlos Alcaraz (3°), segundo sembrado del certamen y gran favorito para revalidar el título obtenido el año pasado.

El español, ganador del certamen en dos ocasiones, viene retornando al circuito tras una larga lesión. A pesar de eso, mostró buen tenis en las rondas previas y era el favorito.

Así quedó demostrado en el primer set, donde el hispano tuvo más sangre fría para llevarse la primera manga por 7-6.

El norteamericano respondió rápidamente. La fuerza de sus golpes empezaron a hacer efecto, lo que le permitió ganar los dos siguientes sets y pasar arriba en el marcador.

Alcaraz no iba a rendirse rápidamente, por lo que tras ganar fácilmente el cuarto set obligó a llevar todo a un quinto set, donde los nervios afloraron.

Un super tie break a los 10 puntos fue lo que debió jugarse para tener un semifinalista. Shelton fue más efectivo con su saque en esa instancia y se llevó el encuentro por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en 4 horas y media ante el delirio del público.

Shelton derrotó a Alcaraz en el US Open

Estados Unidos se asegura un finalista en el US Open

La gran noticia para Estados Unidos es que Shelton ahora se enfrentará a Frances Tiafoe (11°) en una de las semifinales, lo que asegura un local en la final del próximo domingo.

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El último estadounidense en ganar un Grand Slam fue Andy Roddick, quien en el el año 2003 conquistó justamente el US Open. Por eso hay tantas expectativas con lo que pueden hacer ambos en su partido.

Eso sí, por el otro lado del cuadro está Alexander Zverev, primer sembrado y que este año rompió la sequía en majors al conquistar Roland Garros. El alemán enfrentará al neerlandés Botic Van de Zandschulp por un lugar en semis.