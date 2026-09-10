Desde la organización explicaron que la modificación sería en virtud de que el torneo crezca.

Si hay una fecha marcada a fuego para los fanáticos nacionales del tenis, es la de Chile Open. Es torneo más importante que se juega en el país y por esta razón, muchos se sorprenden con el anuncio de cambios.

Cada verano existe la oportunidad de ver a jugadores de primer nivel en la arcilla nacional, por lo cual cualquier novedad alrededor de la competición despierta opiniones divididas. Claro, las modificaciones nunca son sencillas, pero desde la organización aseguran que son para mejorar.

¿Cambia de superficie el Chile Open?

Catalina Fillol, directora del Chile Open, conversó sobre los desafíos que plantea la organización de este torneo. En esta línea, explicó el proceso para conseguir tenistas que vengan a Santiago. Estos diálogos se dan con mucha anticipación e incluyen aspectos como el tipo de terreno donde se disputa el ATP 250.

“Las conversaciones con los jugadores parten más o menos como en abril, mayo, porque ellos también esperan a ver qué resultados pueden llegar a tener, con qué ranking van a terminar en el año y ver qué superficie es a la que se sienten más cómodos. Esas conversaciones ya empezaron hace varios meses y daremos anuncios más cerca de venta de entradas“, indicó Fillol a Radio ADN.

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En esta misma línea, es que Catalina Fillol reconoció que existe la opción concreta de que el Chile Open cambie de superficie, pasando de la tradicional arcilla a cancha dura, como se hace en la mayoría de las competiciones. Esto sería para el 2028, pero lo que es seguro, es que habrá modificaciones.

“Efectivamente, para el 2028 van a haber cambios. La de 2027 se juega en arcilla en San Carlos de Apoquindo a fines de febrero y los cambios se van a producir ya para lo que es el 2028. Hay una posibilidad del cambio de superficie, como también existe la posibilidad de algunos ajustes dentro del calendario. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que se viene. Nosotros haremos todo lo que sea necesario para que el torneo se mantenga en Chile“, explicó.

El tenista Luciano Darderi fue el último campeón del Chile Open 2026. Imagen: Photosport

De todos modos, la directora del Chile Open aseguró que intentarán mantener la fecha dentro del verano nacional y como parte de la gira sudamericana, la que incluye a Río de Janeiro y Buenos Aires. La también tía de Nicolás Jarry además entregó pistas del regreso de su sobrino al circuito.

“La idea es volver con todo, en vez de llegar a medias y lesionarse de nuevo. Lo que nosotros hemos sabido es que su intención es volver a jugar torneos ahora en octubre y tratar de cerrar el año con el mejor ranking posible para enfrentarse a un 2027 con todo“, cerró Catalina Fillol.