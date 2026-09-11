Este volante charrúa de 23 años se erigió como un bastión de los verdiblancos casi de manera automática y contó las instrucciones que le da el experimentado DT chileno.

Este mediocampista uruguayo fue refuerzo del Betis durante el mercado de verano en Europa y rápidamente se ganó el visto bueno de Manuel Pellegrini. Se trata de un jugador de 23 años que llegó al cuadro verdiblanco desde el Fluminense de Brasil.

Por casi 11 millones de euros, Facundo Bernal desembarcó en el elenco andaluz. Y se erigió en un puntal del equipo del Ingeniero Pellegrini prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. De hecho, jugó los cuatro partidos ligueros y también disputó uno por la Champions League.

Bernal le concedió una entrevista a La Mañana del Fútbol, donde repasó su estadía como bético. “Llevo dos meses aquí. Fue un momento muy lindo cuando recibí la llamada del director deportivo. Me dijo que el míster contaba conmigo”, reconoció el exmediocampista del Flu y de Defensor Sporting.

Facundo Bernal en acción ante Jude Bellingham del Real Madrid. El Betis venció 1-0 a los Merengues. (Fran Santiago/Getty Images).

“Lo hablé con mi representante y creo que era la mejor opción. Ya me venían buscando desde hace un año, desde el Mundial de Clubes”, reveló Bernal, quien evidentemente se entusiasmó por el constante interés que el cuadro de Heliópolis mostró por él.

Y también se refirió a las instrucciones que le entrega el experimentado DT chileno. “Me da una confianza que no la había tenido nunca antes. Y me ha dado esa confianza de ser el 5 del equipo. Me pide que sea el sustento de la defensa y del ataque para dar equilibrio al equipo”, contó el Facu Bernal, quien ya debutó en la selección de Uruguay.

“Fue fácil. Me dice que robe y entregue. Te habla así. Tú roba y entrega fácil. De la calidad que se encargue Isco u otro jugador”, admitió el montevideano, quien el 21 de agosto cumplió 23 años. Y espera seguir como una pieza fundamental en la columna vertebral bética.

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Pellegrini lo cautivó: Facundo Bernal, el refuerzo uruguayo que brilla en el Betis

Facundo Bernal fue un refuerzo que el Betis ya había intentado sumar al equipo adiestrado por Manuel Pellegrini. Y ahora que lo consiguió, cayó como anillo al dedo para suplir la salida del marroquí Sofyan Amrabat. Por su parte, el charrúa de 23 años está encantado con el salto que dio en su carrera.

“Competir con esa clase de jugadores y sentir que estás a la altura es una satisfacción muy linda. Es por lo que uno trabaja en el día a día. Eso te eriza la piel”, aseguró el excentrocampista del Fluminense, donde disputó 83 partidos. Por cierto, le tocó la gran alegría de vencer al Real Madrid.

Facundo Bernal celebra la victoria del Betis ante Real Madrid. (Fran Santiago/Getty Images).

Y también de ganarle al Lille en la primera fecha liguera de la Champions League. “Sentir que estás a la altura es algo muy lindo. Cuando entramos al campo me saludó Federico Valverde y todo bien”, cerró Bernal sobre ese duelo ante los Merengues que ganaron 1-0 con gol del irlandés Troy Parrott.

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Así va el Real Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

El Betis suma nueve puntos al cabo de cuatro partidos en La Liga de España 2026-2027. Se ubica en el 4° puesto.