A Manuel Pellegrini no le gustó que sobre el final del partido el Betis quisiera buscar un nuevo gol tras un córner.

El Betis logró un triunfazo en la Champions League ante el Lille, al derrotar por 3-2 al cuadro francés. Partido en el que los españoles terminaron sufriendo a pesar de tener un jugador más sobre el final.

Los locales buscaron el empate imperiosamente, pero se encontraron con un elenco que defendió bien la victoria en defensa. Eso a pesar de que a Manuel Pellegrini le sacaron canas verdes en el último minuto.

Betis tuvo un córner a favor al minuto 91 y el defensa central Marc Bartra subió a cabecear para marcar un gol. “Así cerrábamos el partido”, explicó tras el duelo. Algo que al Ingeniero no le gustó.

Pellegrini le explica a Bartra lo que se debe hacer en un córner corto

Pellegrini explica al Betis cómo enfriar el partido

Públicamente explicó que en esa jugada puntual, lo correcto es cuidar la pelota para que pase el tiempo. “Lo puedo decir porque no hay nada escondido. Yo creo que la experiencia es importante hacerla sentir en el campo”, partió diciendo el DT.

Luego continuó con su sabiduría. “Si vamos ganando 3-2 en el minuto 91 y hay un córner, no tiene que ser un córner largo, tiene que ser un córner corto, para mantener los últimos minutos el balón”, declaró.

ver también Jugadores del Betis aman a Pellegrini: del “me ha mejorado mucho” a “el Ingeniero sabe de esto”

La clase siguió, para que sus aprendices lo tengan claro. “Tienes la posesión del balón, no le iban a jugar la pelota a Marc para que la cabeceara, tenía que hacerlo corto para mantener los últimos minutos el balón”, insistió.

De todas maneras, no le dio más vueltas. “No tiene mayor importancia. Era asegurar un resultado con los defensores en el lugar que le correspondía y jugar un córner corto en vez de un córner dividido”, explicó como un gran profesor.