Uno de los 21 seleccionados de José Sulantay quedó detrás de las rejas tras ser capturado por Carabineros.

El Mundial Sub 20 de Canadá 2007 fue un antes y un después para muchos seleccionados chilenos. Sin embargo, hoy sufre lejos de una cancha y vive una delicada situación.

Ronald Valladares fue uno de los 21 jugadores que José Sulantay llevó a la cita planetaria en Norteamérica, quienes tuvieron una notable actuación y consiguieron la medalla de bronce. Solo Argentina de Ángel Di María, con un polémico arbitraje de Wolfgang Stark, detuvieron a La Roja.

El complejo presente de Valladares

Valladares fue uno de los 3 arqueros de Chile en Canadá 2007, compartiendo los guantes con Cristopher Toselli y Nery Veloso. A diferencia de estos dos nombres, que terminaron llegando a La Roja adulta y teniendo buenas carreras, terminó cambiando estar debajo de los tres palos por estar detrás de las rejas.

Ronald era arquero de Fernández Vial, pero tras pasos por Iquique y Concepción se terminó alejando del fútbol profesional. De ahí en más, ha hecho noticia por hechos delictuales, dejando un triste contraste de lo que vivieron muchos de los jugadores que con los que Valladares compartió camarín.

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Según informa Radio ADN, Ronald Valladares fue detenido por el personal de Carabineros de Concepción. Esto se debe a que el ex arquero de 38 años se encontraba prófugo por dos delitos de robo por sorpresa: uno en Angol en 2021 y otro en Puerto Montt en 2024.

El ex seleccionado chileno pasó por control de detención, donde quedó en prisión preventiva como medida cautelar. Ahora quedará recluido en la cárcel El Manzano mientras dure la investigación de los ilícitos a los que es ligado.

Ronald Valladares en las Cataratas del Niagara en Canadá 2007. Imagen: Archivo

Ronald Valladares se ha visto en problemas policiales en más de una ocasión. En 2015 estuvo privado de libertad por 260 días por un robo con violencia de alrededor de 3 millones de pesos. También en 2020 fue detenido en Francia, acusado de pertenecer a una banda delictual de chilenos en ese país. El fútbol muchas veces es una tabla en medio del océano, pero no logró mantener a flote al ex arquero.