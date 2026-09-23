El entrenador de la selección Sub 20 de Chile que cayó ante la Albirroja se refirió a la paridad del torneo para explicar la durísima derrota que condenó a la Roja a pelear por el bronce.

Sebastián Miranda sabe perfectamente que el plantel de Chile quedó golpeado tras la postrera derrota ante Paraguay en la semifinal del fútbol masculino en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. El postrero tanto de Joaquín Bogarín le dio la victoria a la Albirroja.

Aunque, en rigor, sólo el portero Vicente Villegas mantuvo viva a la selección chilena en este duelo donde los guaraníes se mostraron muy superiores. Al menos durante todo el segundo tiempo. En ese contexto, el DT del equipo nacional sacó la voz con pesar.

“Obviamente estamos tristes. No era el resultado que esperábamos ni tampoco la forma. Duele perder en el último minuto cuando ya el partido estaba resuelto. Duele muchísimo, pero somos conscientes de que perdimos ante un muy buen equipo, que buscó e intentó por todos los medios”, reconoció el estratego.

Sebastián Miranda quedó muy golpeado, pero sabe que esto servirá para el futuro. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Añadió que “nosotros defendimos bastante bien, pero no encontrábamos pases a la hora de atacar. No tuvimos la profundidad necesaria y ellos se llevan el triunfo. Nos duele muchísimo por la forma, pero con la enseñanza de que debemos seguir mejorando”.

Vale decir, las conclusiones servirán para el futuro, según se desprende de las palabras de Miranda. “Para clasificar al Mundial estos son los partidos. Cuando no se puede ganar hay que empatarlo. No nos pueden hacer un gol al último minuto, es una enseñanza grande”, aseguró el exdefensor de Unión Española, Universidad Católica y el Columbus Crew de Estados Unidos.

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Sebastián Miranda usa la otra semifinal para explicar la derrota de Chile vs Paraguay

Sebastián Miranda cree que la paridad del nivel en el torneo de los Juegos Suramericanos explica en gran parte por qué Chile perdió frente a Paraguay casi sobre el pitazo final. “Este equipo está para competir, pelear un cupo para el Mundial”, dijo el entrenador.

Vicente Villegas fue la gran figura de Chile en el 1-0 que celebró Paraguay. (Luciano Gonzalez/Unar/Photosport).

“Es muy parecida esta competencia a lo que vamos a enfrentar. Tenemos que aprender la lección, seguir creciendo e intentándolo. Las fuerzas están muy parejas, Argentina le ganó a última hora a Perú, será todo muy parejo”, apuntó Miranda sobre el Sudamericano Sub 20 del próximo año.

Tiene razón: los trasandinos ganaron su paso a la final prácticamente en el mismo minuto que los paraguayos lograron vencer al muro Villegas. “Ahora hay que levantarse, pelear por la medalla de bronce. Será difícil, pero haremos todo lo posible por lograr esa medalla”, cerró Miranda.

Revisa el compacto del triunfo de Paraguay vs Chile