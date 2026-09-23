Si La Roja avanza en esta ronda, enfrentará en la final del torneo a Argentina.

Chile salta a la cancha nuevamente en los Juegos Odesur. Esta vez, La Roja enfrenta a Paraguay en la semifinal de la importante competición deportiva, donde los nacionales luchan por el oro.

Los dirigidos por Sebastián Miranda han realizado una muy buena campaña en Argentina, metiéndose entre los cuatro mejores del torneo. Ahora tendrán que superar a la Albirroja, selección especialista en siempre complicar las cosas, por lo que no será sencillo.

Si Chile derrota a Paraguay, enfrentará a Argentina en la gran final de los Juegos Odesur. La Albiceleste es local, por lo que sería una linda oportunidad para La Roja de poder amargar al país anfitrión de esta competición deportiva.

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