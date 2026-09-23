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Chile vs Paraguay MINUTO a MINUTO: todos los detalles de la semifinal de los Juegos Odesur

Si La Roja avanza en esta ronda, enfrentará en la final del torneo a Argentina.

Por César Vásquez

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Chile se mide ante Paraguay en Rosario.
© La RojaChile se mide ante Paraguay en Rosario.

Chile salta a la cancha nuevamente en los Juegos Odesur. Esta vez, La Roja enfrenta a Paraguay en la semifinal de la importante competición deportiva, donde los nacionales luchan por el oro.

Los dirigidos por Sebastián Miranda han realizado una muy buena campaña en Argentina, metiéndose entre los cuatro mejores del torneo. Ahora tendrán que superar a la Albirroja, selección especialista en siempre complicar las cosas, por lo que no será sencillo.

Si Chile derrota a Paraguay, enfrentará a Argentina en la gran final de los Juegos Odesur. La Albiceleste es local, por lo que sería una linda oportunidad para La Roja de poder amargar al país anfitrión de esta competición deportiva.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Chile vs Paraguay:

Villegas ya es figura

Junior Gamarra desbordó a la defensa chilena por derecha, saca un furioso remate y Vicente Villegas salva al arco de Chile en 30 minutos. Si no es por el meta de Coquimbo Unido, Paraguay ya estaría en ventaja. 

Insiste Paraguay

Thiago Fernández prueba desde fuera del área y su remate se va sobre el travesaño. Paraguay sigue dominando el trámite del partido.

Notable Villegas

Giovanni Gómez saca un venenoso remate desde larga distancia, pero Vicente Villegas logra desviar de forma notable. Paraguay es superior en 23 minutos.

Primeros 10 minutos

Mucho estudio y todavía pocas emociones en Rosario. No hay dominador claro de las acciones en esta segunda semifinal.

¡Comenzó el partido!

Chile luce el uniforme tradicional rojo, mientras Paraguay también lo hace con su clásica albirroja.

Ya están en la cancha

Chile y Paraguay ya pisan la cancha del Coloso Marcelo Bielsa y entonan los himnos nacionales en el terreno de juego.

Formación de Paraguay

Esta es la alineación seleccionada por Antolín Alcaraz:

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Formación de Chile

Estos son los elegidos por Sebastián Miranda para esta jornada:

¿A qué hora juega Chile vs Paraguay?

Este partido se disputa a las 17:00 horas de Chile, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. Esta es la casa de Newell's Old Boys en Argentina.

¿Dónde ver a Chile vs Paraguay?

El encuentro de La Roja podrá ser visto en televisión a través de TVN, mientras que de manera digital estará disponible en las diversas plataformas del canal público. 

Argentina en la final

Argentina, país local en los Juegos Odesur, derrotó a Perú en la otra semifinal de la competición. De esta manera, si Chile vence a Paraguay, se medirá ante la Albiceleste en la lucha por la medalla de oro.

Chile va por la final

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez, Chile Sub 20 enfrenta a Paraguay en la semifinal de los Juegos Odesur. La Roja quiere meterse en la definición por el oro.

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