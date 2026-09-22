Un grupo de seguidores del Cacique protagonizaron una lamentable pelea en la galería norte del recinto de Ñuñoa.

Colo Colo y Audax Italiano dejaron abierta la llave de octavos de final de la Copa Chile 2026. Tras igualar 0-0 en el Estadio Nacional, ambos equipos deberán definir al vencer este viernes en el mismo recinto.

Lamentablemente, esto se dará luego de un penoso hecho de violencia que se dio en el reducto de Ñuñoa mientras se disputaban los primeros minutos del choque entre albos e itálicos.

En medio del compromiso los propios hinchas de Colo Colo comenzaron a pelearse entre ellos en la galería norte del estadio, lo que instaló un ambiente de preocupación entre quienes simplemente llegaron a ver un partido de fútbol.

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Hinchas de Colo Colo se pelean entre ellos en el Nacional

De acuerdo a información entrega por ADN Radio, se pudo ver como un grupo de barristas agredió en patota a una sola persona, a quien golpearon incluso con un fierro. Lo insólito es que comenzaron a robarse lienzos de la misma barra entre todo el lío.

Hinchas de Colo Colo se pelearon entre ellos en el Estadio Nacional. | Foto: Photosport.

Pese a la violencia vista y el temor que reinó por algunos minutos, el partido en ningún momento se detuvo. Es más, ni siquiera la seguridad privada pudo encarar a los más violentos para apaciguar un poco las cosas.

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Cabe recordar que el local en esta jornada fue Audax Italiano en el Estadio Nacional, mientras que el viernes en el mismo recinto el organizador será el Popular ¿Mejorará con esto algo la seguridad dentro del coloso de Ñuñoa?

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos disputarán la revancha este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El ganador de este cruce jugará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 ante el vencedor de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis