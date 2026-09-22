Producto de que su extremidad derecha sufrió microfracturas en el cartílago, Santiago Tapia Pla tendrá que pasar por un extenso proceso de recuperación y no estará en consideración por lo que resta del año.

En la previa a su vuelta a la actividad en Copa Chile, una nueva mala noticia sacude a Colo Colo, pues perderá a uno de sus arqueros por lo que resta de la temporada 2026, en momentos donde la ausencia de ellos complica la planificación del técnico Fernando Ortiz.

Si tomamos en cuenta el panorama actual, con Gabriel Maureira recuperándose de una molestia en su codo y con Vozinha junto a la selección de Cabo Verde, esta semana el Tano sólo tendrá disponibles a Eduardo Villanueva, que será titular, y el regreso de Fernando De Paul.

Con toda esta situación, el golpazo para Colo Colo es que el joven Santiago Tapia Pla, que durante esta temporada apareció como tercer arquero, entró a quirófano y sufrió una operación por grave lesión en su rodilla derecha y no estará disponible para lo que resta del 2026.

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El duro golpe que remece al arco de Colo Colo

Según reporta Radio ADN, el futbolista de 18 años presentó “microfracturas en el cartílago de la rodilla derecha“, por lo que tras la intervención quirúrgica deberá pasar por un proceso de recuperación que tardará tres meses, es decir, fuera de toda competencia para este año.

La mala suerte con el portero joven de Colo Colo es que por segunda vez en poco más de dos años fue operado de esta zona, ya que en 2025 sufrió una lesión de meniscos que le sacó de competencia.

Así las cosas, actualmente el Cacique sólo cuenta con dos arqueros para esta semana en Copa Chile y deberá esperar hasta que finalice la fecha FIFA para poder contar con todos sus guardametas profesionales a disposición, que será el momento en que comience la competencia por ser el titular.

Santiago Tapia Pla afuera por lo que resta del 2026 (@colocolofutboljoven)

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la ida de los octavos de final en Copa Chile, Colo Colo “visitará” al Audax Italiano en el Estadio Nacional, este martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas.

En síntesis