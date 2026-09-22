Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo pierde a arquero juvenil por operación de rodilla: Afuera hasta 2027

Producto de que su extremidad derecha sufrió microfracturas en el cartílago, Santiago Tapia Pla tendrá que pasar por un extenso proceso de recuperación y no estará en consideración por lo que resta del año.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo pierde al arquero Santiago Tapia Pla por lo que resta del 2026.
© Colo ColoColo Colo pierde al arquero Santiago Tapia Pla por lo que resta del 2026.

En la previa a su vuelta a la actividad en Copa Chile, una nueva mala noticia sacude a Colo Colo, pues perderá a uno de sus arqueros por lo que resta de la temporada 2026, en momentos donde la ausencia de ellos complica la planificación del técnico Fernando Ortiz.

Si tomamos en cuenta el panorama actual, con Gabriel Maureira recuperándose de una molestia en su codo y con Vozinha junto a la selección de Cabo Verde, esta semana el Tano sólo tendrá disponibles a Eduardo Villanueva, que será titular, y el regreso de Fernando De Paul.

Con toda esta situación, el golpazo para Colo Colo es que el joven Santiago Tapia Pla, que durante esta temporada apareció como tercer arquero, entró a quirófano y sufrió una operación por grave lesión en su rodilla derecha y no estará disponible para lo que resta del 2026.

Claudio Bravo pone en orden a los arqueros de Colo Colo: deja a Vozinha en último lugar

ver también

Claudio Bravo pone en orden a los arqueros de Colo Colo: deja a Vozinha en último lugar

El duro golpe que remece al arco de Colo Colo

Según reporta Radio ADN, el futbolista de 18 años presentó “microfracturas en el cartílago de la rodilla derecha“, por lo que tras la intervención quirúrgica deberá pasar por un proceso de recuperación que tardará tres meses, es decir, fuera de toda competencia para este año.

La mala suerte con el portero joven de Colo Colo es que por segunda vez en poco más de dos años fue operado de esta zona, ya que en 2025 sufrió una lesión de meniscos que le sacó de competencia.

Así las cosas, actualmente el Cacique sólo cuenta con dos arqueros para esta semana en Copa Chile y deberá esperar hasta que finalice la fecha FIFA para poder contar con todos sus guardametas profesionales a disposición, que será el momento en que comience la competencia por ser el titular.

Santiago Tapia Pla afuera por lo que resta del 2026 (@colocolofutboljoven)

Santiago Tapia Pla afuera por lo que resta del 2026 (@colocolofutboljoven)

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la ida de los octavos de final en Copa Chile, Colo Colo “visitará” al Audax Italiano en el Estadio Nacional, este martes 22 de septiembre desde las 20:30 horas.

En síntesis

  • Colo Colo pierde al meta Santiago Tapia por todo el 2026 tras operarse la rodilla.
  • El juvenil de 18 años sufrió microfracturas en el cartílago y estará tres meses de baja.
  • Esta baja agrava la falta de arqueros albos, dejando solo a Villanueva y De Paul.
Lee también
Eligen a Claudio Aquino como uno de los "mayores fraudes" de Colo Colo
Colo Colo

Eligen a Claudio Aquino como uno de los "mayores fraudes" de Colo Colo

El registro de Mirko Jozic que busca igualar Fernando Ortiz en Colo Colo
Colo Colo

El registro de Mirko Jozic que busca igualar Fernando Ortiz en Colo Colo

Sale del Nacional: el nuevo estadio donde será local la U
U de Chile

Sale del Nacional: el nuevo estadio donde será local la U

U de Chile obligada a dejar el Nacional por conciertos de BTS
U de Chile

U de Chile obligada a dejar el Nacional por conciertos de BTS

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo