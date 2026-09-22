El entrenador argentino quiere imitar un logro del querido estratega croata en su paso por el fútbol chileno.

Los hinchas de Colo Colo en las últimas semanas pudieron entregarle mucho amor al entrenador más importante de su historia, el croata Mirko Jozic, que viajó a Chile para recibir una gran cantidad de homenajes.

El europeo provocó una revolución en el Cacique y también en el balompié nacional, lo que se materializó en metal, con la obtención de la Copa Libertadores de América en 1991, entre otros logros.

Jozic sembró su carrera en Chile y luego la cosechó el mundo, de hecho, se dio el lujo de dirigir en el Mundial de 2002 con la selección de Croacia, entre otros hitos en su gran trayectoria.

ver también Gualberto Jara ruega por la pronta renovación de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Sería lo ideal”

Fernando Ortiz busca su primer título oficial en Colo Colo tal como Mirko Jozic

Mirko Jozic se hizo conocido en 1987, año en el que la extinta selección de Yugoslavia, que él dirigía, se coronó campeona en el Mundial Sub 20 de Chile. Tras ello, fichó en el Cacique.

El croata llegó a las divisiones inferiores de Colo Colo sin haber logrado ningún título a nivel adulto, hasta 1990, cuando pasó al primer equipo en reemplazo de Arturo Salah, que se fue a la Roja, y obtuvo el Campeonato Nacional se aquella temporada.

Fernando Ortiz busca su primer título como DT. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El resto, es conocido: un tricampeonato nacional, la Libertadores, la Interamericana, la Recopa, y el cariño de todo un pueblo.

Fernando Ortiz quiere imitar a Mirko Jozic, puesto que tiene la chance de ganar su primer título como entrenador de un equipo adulto en Colo Colo, tal como el croata lo hiciera en 1990. El Tano está cerca de conseguir la Liga de Primera, donde los albos lideran con 12 puntos de ventaja.

Ortiz quiere romper una mala racha de títulos dirigiendo en Chile, algo que no pudo conseguir en América de México, club que coincidentemente también dirigió Mirko Jozic.

En síntesis

El histórico entrenador Mirko Jozic viajó a Chile para recibir homenajes de Colo Colo.

viajó a Chile para recibir homenajes de Colo Colo. Jozic logró con Colo Colo la Copa Libertadores 1991 y un tricampeonato nacional.

y un tricampeonato nacional. El DT Fernando Ortiz busca ganar en Colo Colo su primer título como entrenador.

ver también Colo Colo gana dos hinchas mundialistas de Cabo Verde gracias a Vozinha: “Nuestro líder”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.