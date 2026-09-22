Mientras el golero y capitán del cuadro caboverdiano afina detalles para dos duelos por las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones, ya arellanizó a un par de compañeros de la selección. ¡Hubo camiseta y gesto garrero!

Sin ninguna duda, Colo Colo ganó algunos adeptos en Cabo Verde una vez que materializó el fichaje de Vozinha, quien ya suma tres partidos jugados en el cuadro albo. Aunque los dos duelos que disputó por la Liga de Primera 2026 terminaron en empate.

Más allá de eso, el experimentado golero de 40 años sigue como una parte fundamental del combinado africano. De hecho, fue el capitán del equipo que compitió en el Mundial 2026 hasta la ronda de 32 mejores, donde perdió con Argentina en el alargue.

En ese contexto, Josimar Évora Dias se ganó una nueva citación para representar a su país. Esta vez, para disputar un par de partidos válidos por las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones. El 25 de septiembre, el cuadro caboverdiano visitará a Mali.

Vozinha jugó por primera vez en Colo Colo ante la Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y el 29 del mismo mes, será local frente a Ruanda. En ambos partidos se espera que Vozinha sea titular. Mientras trabaja para afrontar de la mejor manera aquellos duelos, el “29” del Cacique sorprendió con un regalo a uno de sus compañeros de selección.

Se trata del delantero Gilson Benchimol, quien subió una historia de Instagram en la que lució una camiseta de Colo Colo que le regaló el meta. “Nuestro líder”, escribió el atacante de 24 años que milita en el Akron Togliatti de la Premier League de Rusia.

Captura Instagram.

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Los nuevos fanáticos de Colo Colo en Cabo Verde gracias a Vozinha

Benchimol jugó dos partidos por Cabo Verde en la Copa del Mundo que hizo conocido a Vozinha en todo el planeta y ya aprendió la seña de los fanáticos de Colo Colo. De hecho, en esa historia que subió a Instagram luce la camiseta negra y el típico gesto con la mano.

Aunque no fue el único que aprendió esa manera, evidentemente gracias al avezado golero que lleva unos meses en el Cacique. Otro que apareció en ese breve video fue Wagner Pina, lateral derecho que milita en el Trabzonspor de Turquía.

Captura Instagram

Si bien Pina no lucía alguna indumentaria colocolina, sí se animó a hacer la típica señal de los garreros. Todo en plena concentración del equipo nacional de Cabo Verde, que cuenta las horas para comenzar la acción en el Grupo K de las Eliminatorias de la Copa Africana, donde además enfrentará a Liberia.