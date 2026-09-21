En aplaudida reunión que sacó suspiros en los hinchas, el Rey del Metro Cuadrado contó qué le dijo el DT antes de volver a Europa.

La visita de Mirko Jozic a Chile sigue dando que hablar en los hinchas de Colo Colo. Tras la lluvia de homenajes en el Estadio Monumental, el histórico DT albo ahora sacó aplausos con sorpresiva reunión con otro emblema del club.

Se trata de Carlos Caszely, un ídolo transversal en el fútbol chileno, quien ocupó su cuenta de Instagram para desclasificar su reunión con el croata. Ahí reveló que fue el propio DT campeón de Copa Libertadores quien lo buscó.

“Me llamo Mirko para compartir un café, pero fue más que un café, fueron 3 horas de una charla maravillosa de fútbol, cultura y geografía”, dijo el Rey del Metro Cuadrado.

Caszely le deja un mensaje a Mirko Jozic

Mientras los hinchas de Colo Colo deliraron con la foto comentándole el posteo a Carlos Caszely, el ex mundialista con Chile le dejó un mensaje de agradecimiento al croata. En modo albo, la junta sacó aplausos en los hinchas.

“Aprendí muchísimo, el saber no ocupa espacio. Gracias eternas Mirko”, tecleó don Carlos Humberto. Por su parte, Mirko Jozic corona así una histórica visita al entorno de Colo Colo, donde fue homenajeado por su histórico título de Copa Libertadores.

“Gracias a la vida que me ha dado Chile y gracias a Chile por darme a Colo Colo”, dijo el croata durante su estancia en el Estadio Monumental. El pasado domingo, puso fin a su ciclo en Chile con una recordada junta con Carlos Caszely.

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Así, el DT campeón en los albos las emprendió rumbo a Europa tras semanas llenas de cariño y celebraciones en Colo Colo. En cuanto a Carlos Caszely, le dio el último adiós con una viral junta que presumió en redes sociales.