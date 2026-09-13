Al igual que el 91: El verdugo que opacó el homenaje de Mirko Jozic en Colo Colo

El DT campeón de la Copa Libertadores emocionó a los hinchas albos que repletaron el Estadio Monumental. Pero sufrió con inesperado empate ante el Conce.

Colo Colo tropezó en un partido trascendental por la Liga de Primera. El Cacique recibió a Deportes Concepción con el objetivo de sumar tres puntos claves para estirar la ventaja sobre Universidad Católica y la U, que vencieron a Palestino y La Serena está fecha.

Jornada de dulce y agraz en el Estadio Monumental. Todo comenzó con el homenaje a Mirko Jozic ante un lleno total en la Ruca, que aplaudió de pie al histórico DT.

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“Mi querida gente, gracias por todo. Somos, ustedes que están frente a mi, y yo frente a ustedes, somos un corazón, un alma, somos Colo Colo”, indicó el croata.

“Voy a decir algo conocido, gracias a la vida que me ha dado Chile. Y más grande gracias a Chile que me ha dado a Colo Colo”, agregó emulando a Violeta Parra. Por lo que recibió toda la ovación de los garreros.

Pero el cierre de la jornada terminó de la peor forma. Colo Colo empató 1-1 ante Deportes Concepción y no pudo estirar la ventaja en la punta de la tabla. Lo que de inmediato hizo recordar aquella campaña del 1991 y que también implicó a los lilas.

El elenco del sur superó en dicha temporada por 2-1 a los albos en el Monumental. En aquella noche Marcelo Miranda y Juan Carlos Almada se anotaron para la visita. Hugo Rubio se encargó de anotar el descuento.

Ahora volvió a amargar la fiesta con un 1-1 siendo el verdadero verdugo histórico de los albos. Aunque queda como ilusión para los colocolinos que en el 91 igualmente terminó siendo campeón del torneo local con cinco puntos de distancia de sus escoltas. Además logró la histórica Copa Libertadores, lo que es el gran anhelo para el 2027.

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¿Cómo le fue a Mirko Jozic en Colo Colo?

Mirko Jozic estuvo al mando de Colo Colo entre 1990 y 1993. En total sumó 204 triunfos, 57 empates y solo 41 derrotas, por lo que logró un rendimiento del 61%. A esto se suma que conquistó seis títulos.

Entre los logros deportivos, hasta el día de hoy el más importante es la Copa Libertadores de 1991. Conquista que solo ha podido lograr el Cacique y es el único representante chileno en poder levantar dicho titulo.