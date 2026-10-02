En conversación con RedGol, el ex jugador y hoy técnico Jorge Vargas se lanzó en contra de quienes se restan de asistir a las convocatorias, sumando a la lista a Erick Pulgar.

La polémica salida de Marcelino Núñez de la gira de la Selección Chilena por Norteamérica generó una división entre quienes critican al técnico interino Nicolás Córdova por su actitud hacia los jugadores, y quienes se lanzan contra el volante del Ipswich Town.

Dentro de ese segundo grupo se ubica un ex futbolista que defendió a La Roja en los momentos más negros de la historia a comienzos del presente siglo, y que además portó la cinta de capitán, como es el otrora central Jorge Vargas, hoy radicado en Italia.

Desde la nación europea, donde es entrenador del Vigor Lamenzia Calcio de la Serie D, Potencia atendió el llamado de RedGol para referirse a la polémica entorno a la Selección y no dudó un instante en defender al especialista en métricas.

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Ex capitán de la Selección defiende a Córdova y destroza a Marcelino

“Generalmente este tipo de situaciones pasan cuando no se sacan resultados positivos y sobre todo cuando hay mucha nómina de mucho jugador que quizás uno piensa a la distancia que podrían haber estado antes”, es lo primero que desliza el ex central.

En esa línea, Vargas recordó a otro jugador que desertó de jugar en La Roja como Erick Pulgar, al decir que “no olvidemos que hay varios jugadores que se retiraron y que no quieren participar por la Selección por diferentes motivos“, para luego apuntar a un asunto que vivió como futbolista.

“Yo dije una vez hace mucho tiempo atrás, cuando las cosas venían muy mal en Chile antes de la generación dorada, ir a la Selección es un privilegio, es un orgullo y no todos lo piensan así“, complementa Potencia, quien no dudó un instante en entregar su respaldo total a Nico Córdova.

“Lamentablemente le tocó en esta pasada enfrentar todos los problemas que se han sabido y que han vivido. Al no tener el rumbo claro los dirigentes que puedan participar o llevar el timón de la selección, es una pena“, puntualiza el otrora defensor central.

Jorge Vargas fue capitán de la Selección Chilena durante 2007 (Archivo)

En síntesis