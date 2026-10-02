El arquero devenido en comentarista deportivo repasó con firmeza al mediocampista de 26 años, quien abandonó la concentración de la Roja tras una discusión con Nicolás Córdova. ¡Lo destruyó!

Nicolás Peric jugó cinco partidos Clase A por la selección chilena y en su rol de comentarista, analizó con mucha dureza la decisión tomada por Marcelino Núñez. Después de una divergencia con Nicolás Córdova, el mediocampista dejó la concentración del equipo en medio de la fecha FIFA.

Núñez volvió a Inglaterra para reincorporarse a las prácticas del Ipswich Town tras aludir “motivos personales”, aunque ya salió un sinfín de versiones en torno a las verdaderas razones que tuvo el volante de 26 años para tomar esa drástica determinación.

En ese contexto, el Loco Peric hizo un diagnóstico muy duro en DLT Sports. No le gustó nada lo hecho por Núñez y lo dejó en evidencia. “Marcelino se equivocó si pensó que cuando lo llamaran iba a ser él y 10 más”, manifestó el otrora golero de Argentinos Juniors, Olimpia de Paraguay y Cobresal, donde fue campeón del fútbol chileno.

Marcelino Núñez en acción por la selección chilena, donde ha jugado 34 encuentros. (Andrés Piña/Photosport).

“Su nivel nunca ha sido el de un jugador de la Premier League. Quiere quedarse en Inglaterra”, añadió el golero devenido en comentarista deportivo, quien dio a entender que al jugador formado en las inferiores de Universidad Católica no le gustó que Córdova no le diera un rol más protagónico.

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Loco Peric a Marcelino Núñez: “Hay actitudes de mi*rda que no me gustan”

A Nicolás Peric le quedó un amargo sabor por la conducta de Marcelino Núñez y no tuvo ningún tapujo en manifestarlo. “Siento que hay actitudes de mierda que no me gustan de los jugadores”, lanzó el Loco muy enojado por lo ocurrido en la interna de la selección chilena.

“Creo que están pensando mucho que esto en algún momento va a cambiar y será muy diferente. Que la ANFP, el liderazgo del Nico. Nada existe”, sentenció Peric en este análisis que hizo por la salida intempestiva de Núñez en medio de esta gira donde Chile suma dos derrotas en igual número de partidos.

Marcelino Núñez en acción por el Ipswich Town. (Alex Pantling/Getty Images).

Por lo pronto, Marcelino Núñez se reintegrará a los entrenamientos del Ipswich Town, que el 10 de octubre recién volverá a jugar en la Premier League. Recibirá al Fulham por la sexta jornada de la máxima categoría de Inglaterra. Habrá que ver si le basta para ganarse un puesto de titular, pues lo perdió con el ingreso del campeón mundial argentino Exequiel Palacios.

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¿Cuándo juega Chile vs México en esta fecha FIFA?

A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.