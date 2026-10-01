El actual gerente general de radio La Clave fue a una Copa América con la selección chilena en 1991 e incluso llegó a tribunales para resolver su fallida contratación como gerente en 2016. Reveló nuevos entretelones de esta polémica que sacude al Equipo de Todos en América del Norte.

Rodrigo Gómez jugó seis partidos en la Roja bajo la tutela de Arturo Salah y en el programa Metrópolis de la radio La Clave, contó lo que averiguó sobre este escándalo que terminó con Marcelino Núñez fuera de la concentración antes de terminar la gira por América del Norte.

El otrora jugador de Palestino y Universidad Católica dijo haber conversado con fuentes internas de la selección chilena. “Esto es de larga data. Cuando Chile jugó en La Florida y lo saca a Marcelino contra Perú, salió muy molesto Núñez”, afirmó Gómez.

Aunque tuvo una imprecisión: en aquel encuentro que Chile le ganó a la Bicolor por 2-1, el mediocampista nacido en Colina sustituyó a Vicente Pizarro cuando el cronómetro marcaba 67 minutos. Y en esa ocasión, el combinado adulto fue dirigido por Sebastián Miranda, pues Nicolás Córdova estaba en el Mundial Sub 20.

La formación que dispuso Sebastián Miranda ante Perú con Marcelino Núñez entre los suplentes. (Pepe Alvujar/Photosport).

Pero de todas maneras Gómez lo contó dentro de los antecedentes que hicieron ebullir al volante del Ipswich Town. “Después en otro partido, Marcelino no fue titular y estaba Vicente Pizarro de Colo Colo, varios jugadores que estaban en Chile. Él decía ‘vengo de Inglaterra y no soy titular’. Luego hubo una gira y Marcelino se operó”, recordó.

Eso ocurrió a fines de mayo de 2026, cuando el exjugador de Universidad Católica se sometió a una cirugía nasal “Tampoco quiso ir a la gira. Antes de esta nómina no tenía muchas ganas de venir. Nicolás Córdova lo tuvo que encantar para que viniera”, reveló Gómez.

Marcelino Núñez suma 34 partidos en la Roja y, al menos por ahora, no computará más. (Alejandro Pagni/Photosport).

“Marcelino se cree que es Alexis Sánchez, Vidal o Bravo. Es de los dos jugadores que están en la Premier League, pero tiene los humos más allá. Esto no es una defensa a Córdova, que tiene una forma de liderar compleja”, agregó el gerente general de la radio La Clave. Y recordó los casos con Marcelo Morales, Tomás Ahumada, Leandro Hernández y el propio exjugador del Norwich City.

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Rodrigo Gómez analiza el conflicto en la Roja y trata de “pavo” a Marcelino Núñez

Rodrigo Gómez sabe de qué trata lidiar con jugadores ‘pesos pesados’ en la Roja y por eso analizó con mucho conocimiento de causa este conflicto que terminó con la automarginación de Marcelino Núñez. “Puede tener razón Córdova. Pero mi lógica es que la ropa sucia se lava en casa”, dijo sobre esas críticas del entrenador.

“Con nombre y apellido es exponer de más al jugador, que es al que siempre al DT debe tener siempre absolutamente convencido para el norte común. La forma de dirigir de Córdova no me parece. Su manera de administrar el grupo, olvidémonos de la cancha. No hemos entrado ahí”, prosiguió Gómez, quien estuvo a punto de ocupar el puesto que desempeña Felipe Correa.

Rodrigo Gómez en el programa Metrópolis de radio La Clave. (Captura).

Precisamente cuando Correa se había alejado de ese rol en 2016, mientras la selección chilena era dirigida por Juan Antonio Pizzi. Pero finalmente el mismo Macanudo dio de baja la contratación de Gómez. “Fue un error no forzado”, reconoció en Cooperativa el entonces director de la ANFP, Hugo Muñoz. Todo terminó en tribunales.

Allí, el ingeniero comercial ganó un juicio y el ente rector del fútbol chileno quedó condenado a pagar casi 24 millones de pesos. Con todo ese bagaje, Rodrigo Gómez contó más datos. “Terminado el partido con Estados Unidos, Marcelino Núñez no habló con Córdova, fue directamente con Felipe Correa”, aseguró.

Marcelino Núñez no estará en el amistoso de Chile vs México. (Alejandro Pagni/Photosport).

“Le dijo que no estaba dispuesto a seguir, que debía ser más importante. Correa lo trató de convencer. Marcelino llama a Ipswich diciendo que se quiere ir, pone en un problema a su club que no puede retirar a un jugador. Es pavo”, criticó con dureza Gómez.

Y sacó otro bullado caso en la selección chilena. “Si se quiere ir, haz la de Carlos Palacios. Es mentir, yo sé, pero si se lesionó y dice eso qué puedes hacer tú. Quizá sea mejor, Marcelino juega también entendiendo que Córdova es interino y entiende que esta decisión es temporal porque partirá de cero con otro entrenador”, profundizó.

Carlos Palacios dejó la selección chilena por razones personales bajo la tutela de Ricardo Gareca. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Pero me parece muy mal, porque él no dimensiona que es no es titular en su club y Osorio tampoco. Están en la Premier, pero están lejos de ser Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Gary Medel y Mauricio Isla. Todos titulares indiscutidos en equipos importantísimos. Yo sí creo que Córdova tiene razón, el rol de un jugador en la Premier League debe ser distinto. Y eso no es ser soberbio”, agregó a todo este diagnóstico.

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Gómez recuerda fuerte discusión de Ivo Basay con Arturo Salah

Rodrigo Gómez fue dirigido sólo por Arturo Salah en la selección chilena e incluso disputó la Copa América de 1991. En medio de este análisis, recordó un fuerte cruce que tuvo el director técnico con un centrodelantero goleador que estaba en Europa por aquellos años.

“En mi época de la selección, Ivo Basay tuvo una pelea grande con Arturo Salah porque decía que era titular en el Stade Reims. Pero estaba Hugo Rubio, Iván Zamorano. Acá todos tienen que sumar. Me acuerdo que tomábamos té en una, Basay se paró y se fue. Salah fue, lo sentó”, rememoró.

Y aprovechó de concluir respecto a la polémica actual. “Si yo fuera el técnico y un jugador me viene con esta pataleta, le digo ‘¿qué te has creído? ¿a quién le has ganado? Lo emplazaría a que asuma lo que está haciendo. Independiente de que se equivoque Córdova, de verdad creo que su liderazgo no alcanza”, expuso Gómez.

Nicolás Córdova recibió varias críticas de Rodrigo Gómez. (Sipa/Photosport).

“No tiene las herramientas para convencer a Pulgar ni para tranquilizar a Marcelino Núñez. Ningún jugador de Chile anda bien. Lo de Cepeda con él no me lo nombraron, pero varios compañeros estaban molestos con Marcelino. Lo único que hace es cerrarse las puertas de la selección en el futuro. Cuando a Chile no le sobra nada, estos temas debilitan todo. El que se va es Marcelino Núñez, pero harta responsabilidad es del técnico”, sentenció Rodrigo Gómez.

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¿Cuándo juega Chile vs México en esta fecha FIFA?

A la selección chilena le resta un partido para cerrar esta gira por América del Norte: el martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas, la Roja enfrentará a México.