La selección chilena sufrió una nueva derrota en la gira por Norteamérica en la triple fecha FIFA, esta vez al caer por un marcador de 4-2 ante la selección de Estados Unidos.
En ese sentido, hubo un mensaje de que se había mejorado y competido, pero que queda seguir trabajando, en una voz que atajó Claudio Bravo para asegura que, a modo de autocrítica, no es el camino a demostrar.
El capitán de la Roja asegura que se normaliza el sentir que uno al menos compitió, que pudo hacer más, pero que dio el máximo, cuando la cosa debe ser diferente para empezar un nuevo camino con estos jugadores jóvenes.
“Sí, se te pierde el concepto del trabajo, del orden táctico, de las planificaciones cuando vas de derrota en derrota. Luego vas normalizando los discursos también, que fue lo que hablamos el otro día, donde sí existe esa sensación de tranquilidad porque competiste, porque el equipo se entregó al máximo, pero claro, cuando tu compites a estos niveles que ya son grandes, cuando te encuentras con jugadores de mucho nivel, es lo mínimo que tienes que hacer para poder jugar a nivel de selección“, explicó.
El partido de Estados Unidos vs Chile terminó en polémica con los jugadores. Foto: Jeff Lee/Photosport
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Bravo asegura que la autocrítica de la Roja está mal planteada
Fue en ESPN Chile donde Claudio Bravo le pega duro al discurso de la selección chilena, asegurando que se están conformando con pelear minutos, pero la derrota no los deja avanzar en el proceso.
“Pero no normalizar ese discurso, sino que tiene que ser una autocrítica donde también donde el jugador sepa que te costó construir desde el fondo, te costó presionar, te hicieron cuatro goles, fallaste en el balón detenidos, y yo creo que esa es la autocrítica máxima que tienes que tener cuando existe una derrota de este tipo, o lo mismo lo que pasó al final del partido, también ensucia una derrota o una victoria, creo que son cosas a nivel de selección que hay que erradicar”, detalló.
Por lo mismo, asegura que el grupo está apuntando en otra dirección, porque si hay que tener autocrítica tiene que ser con fuerza y marcando errores y lo que se hizo bien, pero no conformarse.
“Pero no normalizar el mensaje de cuando pierdes decir, no sé, competimos, lo hicimos bien, creo que no, creo que no es el momento de volver a declarar de esa manera, sino que tener una autocrítica mayor en relación a lo que se está viviendo hoy en día”, finalizó.