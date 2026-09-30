El entrenador interino de la selección chilena quedó conforme con algunos aspectos del 4-2 ante los estadounidenses, aunque en cuatro oportunidades aludió directamente a sus jugadores. ¿Con qué objetivo?

Nicolás Córdova quedó con algunas sensaciones positivas tras la derrota de Chile vs Estados Unidos. El cuadro local firmó un 4-2 gracias a una superioridad abismal en el juego aéreo. Dos goles llegaron gracias a pelotas detenidas. Y tres fueron mediante balones altos.

“Hicimos un primer tiempo bastante parejo, tuvimos tres o cuatro ocasiones muy claras que no capitalizamos. Dos palos. Una de Nils (Reichmuth) que estuvo tú a tú con el arquero. Ellos también tuvieron un par de ocasiones. Después pasamos arriba en el marcador en el segundo tiempo y tuvimos muy poca capacidad”, resumió Córdova sobre el partido.

Además de haber quedado con algunos puntos rescatables, el DT interino de Chile también apuntó en cuatro ocasiones contra sus propios jugadores. No con críticas brutales, pero sí quizá para protegerse de las críticas que recaen sobre su figura.

Nicolás Córdova hizo varios análisis particulares para mostrar lo lejos que está Chile. ¿O para salvarse de críticas más duras? (Andrés Piña/Photosport).

“Nos hicieron el gol dos o tres minutos después inmediatamente. En un balón detenido. A Paulo (Díaz) le hicieron un tajo en la rodilla. Se le durmió un poco toda la pierna, no sé si se dieron cuenta en el gol que no saltó producto de eso”, afirmó el estratego. Siempre con la duda de si los periodistas están atentos a lo que ocurre dentro de la cancha.

En esa ocasión, puso sobre el tapete al defensor de Atlanta United. “A Paulo le rompen la rodilla. Pensamos que deberíamos haberlo cambiado. Dijo que estaba bien, pero en la acción del gol prácticamente le saltan arriba y no tuvo reacción”, afirmó Córdova.

La jugada que aludió Nicolás Córdova: Paulo Díaz clavado al piso y Chris Richards cabecea para el 3-2. (Rick Ulreich/Icon Sportswire via Getty Images).

Se refería al gol de Chris Richards, compañero de Darío Osorio en el Crystal Palace de Inglaterra. Precisamente el extremo de 22 años fue otro de los apuntados por el entrenador. “Que tome la responsabilidad de lo que significa. Es el jugador que está en la Premier League, acaba de ser contratado en un club importante”, dijo.

Darío Osorio fue señalado públicamente por Nicolás Córdova. (Jeff Lee/Photosport).

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Román y Leandro Hernández, los otros dos de Chile apuntados por Córdova tras perder vs Estados Unidos

Hubo un par de jugadores de Chile más que fueron aludidos directamente por Nicolás Córdova tras perder frente a Estados Unidos. “Obviamente hicimos buenos 45 minutos. Tuvimos ocasiones de gol clarísimas, sobre todo la presión de 3 contra 3 se hizo muy bien. Se robaron muchas pelotas para salir rápido”, expuso el DT.

Como para destacar parte de lo positivo que quedó del segundo partido amistoso en la gira por América del Norte. “Sería súper fácil para protegernos armar partidos con selecciones inferiores, pero creo que no gana nadie”, dijo Córdova.

“Independiente de ganar o perder, lo más importante es que los chicos que van apareciendo tengan estas vivencias. Que sepan que a Leandro (Hernández) no le alcanza en el último contra ataque, tiene que hacer mejores cosas. Hay otras velocidades, quizá en Chile sí le alcanza“, dijo sobre el debutante jugador de Colo Colo.

Leandro Hernández en la jugada que aludió Córdova. (Jeff Lee/Photosport).

Prosiguió. “Ustedes los periodistas chilenos, ven las velocidades a la que corren. Vieron a (Cavan) Sullivan cuando entró, estamos hablando de otros niveles. Lo único que quiero transmitir es que la única manera que crezcan es jugando estos partidos, estar expuestos a estas velocidades, contra ataques y balones muy rápidos. No hay otra forma de hacerlo”, dijo.

Cavan Sullivan tiene 16 años y juega en Philadelphia Union. (Foto: Getty Images).

“Iván Román tiene 20 años y lo agarré hace tres con 17. Tiene que entrenarse, crecer masa muscular, ustedes vieron lo que son estos tipos acá. Eso necesita tiempo. O hacemos algo y nos ponemos de acuerdo o esperamos cuatro fuera de clase que se junten y hagan mejores a los otros 10-12. ¿Cuánto tiempo pasará para eso?”, aseguró Nico Córdova. El Charrúa, otro apuntado por el DT.

Iván Román y Diego Ulloa, dos de Colo Colo que fueron titulares ante Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

Aunque siendo justo, también valoró el nivel mostrado por Diego Ulloa, uno más que hace sus primeras armas en la selección chilena. “Cuando se les da la oportunidad a jugadores como a él por la suspensión de Gabriel (Suazo), que esté preparado para competir. Hizo un muy buen partido, lamentablemente lo pisaron y tuvo que salir”, afirmó.

“A Nils (Reichmuth) le pegaron un codazo en la costilla y pidió cambio. Estaba haciendo un buen partido. Maxi (Gutiérrez) también hizo un muy buen partido. A seguir, estamos consciente de que estos partidos costarán. Estamos enfrentando a selecciones muy buenas”, dijo también Córdova.

Y puntualizó en otro punto que le agradó. “Me gustó mucho la personalidad de los que jugaron. Creo que fue un buen partido en general de ambos equipos. Pero claramente ellos estiraron el resultado. Hay mucho rato de este mal humor y negatividad”, expuso Córdova.

Pero también les puso una mochila pesada a sus pupilos. Un lastre que quién sabe si realmente acarrean hoy en día. “No viene desde hace un año que yo agarré esta responsabilidad, viene desde hace rato. Estos chicos cargan con el peso de los tres Mundiales sin ir. Pero estamos seguros de que se va avanzando”, sentenció. ¿Serán cuatro Copas del Mundo ausentes? El tiempo dirá si se rompe la jetatura.

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