Dos experimentados entrenadores que dirigieron a la Roja conversaron con RedGol para hablar de lo mejor y lo peor que tuvo el equipo adiestrado interinamente por Nicolás Córdova frente a los estadounidenses. "Lo mejor fue Vigouroux", dijo uno de ellos.

La selección chilena mostró una señal de mejoría, pero nuevamente cayó en la gira por América del Norte, esta vez frente a Estados Unidos. El cuadro adiestrado por Mauricio Pochettino firmó un 4-2 en un partido que otra vez terminó con varios ánimos más que caldeados.

En ese contexto, RedGol tomó el teléfono y contactó a dos entrenadores que tuvieron experiencia en la Roja adulta. Uno fue César Vaccia, quien estuvo a cargo del equipo en 2002. Aunque sólo dirigió un partido ante Turquía. Pero sabe de lo que trata un combinado nacional adulto.

“Mejoró bastante. Tiene que haber más equilibrio. A ratos también dejamos muchos espacios, pero si hacemos la comparación con Canadá, tuvimos siete córners a favor en el primer tiempo”, aseguró el experimentado estratego nacido en San Antonio.

Otra vez terminó álgido el partido de Chile en la gira por América del Norte. (Jeff Lee/Photosport).

También dejó algunos aspectos a rescatar en el equipo adiestrado interinamente por Nicolás Córdova. “Osorio en el segundo tiempo ya no se vio tan participativo, debe tener más continuidad. El del primer tiempo es el Osorio que quisiéramos ver todos. (Leandro) Hernández está en un buen momento, es un chico con mucha personalidad y hay que seguir apostando por él”, expuso Vaccia.

Darío Osorio en acción frente a Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

“(Nils) Reichmuth se ve que tiene condiciones, es rapidito. Pero hay que verlo más. Es un muchacho que hay que seguir observando, así como a varios. Mucho mejor el Chile vs Estados Unidos, eso está claro. Pero lamentablemente no somos regulares”, fue la crítica que lanzó Vaccia.

Nils Reichmuth en acción durnate una práctica de la Roja. Juega en el FC Thun de Suiza. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Y puso en el tapete el tercer partido de esta aventura norteamericana. “Anda a saber tú si contra México cambiará la cosa. Si volvemos a lo de Canadá, se retrocede. Hay que tener más paciencia”, sentenció el sanantonino en esta conversación que tuvo con Paulo Flores.

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Jorge Garcés desmenuza la caída de la selección chilena vs Estados Unidos

Otro que contestó el llamado de RedGol para desglosar el partido que la selección chilena perdió frente a Estados Unidos fue Jorge Garcés, quien estuvo desde septiembre a noviembre de 2001 al mando del Equipo de Todos. Fue para los últimos tres partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002.

“El primer tiempo hubo pasajes buenos de Chile. También los tuvo Estados Unidos. Tenemos que mejorar algunos detalles en la fase defensiva. Nos ganan mucho por arriba en los balones detenidos”, manifestó el popular Peineta Garcés. Evidentemente tiene razón.

Tres de los cuatro goles del cuadro local llegaron desde pelotas paradas. Aunque no quiso culpar a nadie particular. “(Iván) Román es jovencito y va a rendir más, mejorará partido a partido. Me refiero al tema de marcas, de trabajo en ese aspecto más que nada”, aseguró el entrenador quien condujo a Santiago Wanderers al histórico título el 2001.

Jorge Garcés analizó detenidamente el partido de Chile vs Estados Unidos. (Andrés Piña/Photosport).

“Luego, lo de siempre: (Lawrence) Vigouroux da plena confianza. Excepcionalmente en una jugada se quiso salir jugando sin necesidad de hacerlo, no se puede hacer siempre. El rival a veces presiona, llena el espacio con gente y es difícil salir”, analizó el exentrenador de Cobreloa y O’Higgins, entre varios otros clubes.

Aunque también hubo jugadores rescatables para Jorge Garcés. “El primer tiempo de Osorio tuvo un poco de espacio, volvió a los remates que nos tiene acostumbrados. A Reichmuth se le ven algunas cositas, creo que puede dar. Hay jugadores que hay que apostar a su continuidad”, aseguró.

Lawrence Vigouroux en acción frente a Estados Unidos. (Jeff Lee/Photosport).

“Lo mejor fue Vigouroux, un arquero que me da mucha confianza. Luego, Diego Ulloa. Después Osorio, lógico. Me gustó Víctor Méndez de Colo Colo, un buen partido. Arriba nos está costando. (Maximiliano) Gutiérrez tiene cosas. Insisto en que nos falta un centrodelantero”, sentenció Jorge Garcés en su análisis.

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