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Fútbol chileno

Vuelco en final de Copa de la Liga: duelo Coquimbo vs O’Higgins cambia de estadio tras caos con U de Chile

Definición se iba a jugar inicialmente en Valparaíso, tras aplazarse desde julio pasado. Volvió a sufrir cambio y pasará a disputarse en Santiago.

Por Nelson Martinez

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Partido aplazado volvió a tener otro cambio.
© PhotosportPartido aplazado volvió a tener otro cambio.

La Copa de la Liga tuvo repentino cambio durante las últimas horas. Por eso, la final entre Coquimbo y O’Higgins, programada para el sábado 17 de octubre, no se jugará en el Elías Figueroa Brander, como estaba estipulado.

El duelo había sido aplazado por el frente de mal tiempo en julio pasado y aunque ahora se mantiene la fecha de octubre, el estadio porteño no va más. ¿La razón? Los incidentes durante el Everton vs U de Chile.

La Delegación Presidencial de la región no autorizó que se realice el partido entre piratas y celestes en Valparaíso, por lo que en la ANFP se movieron rápido. Santiago y Talca aparecieron como opciones, donde ya se fijó el estadio definitivo de la final.

¿Dónde se jugará la final de la Copa de la Liga?

Finalmente, la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua se disputará en el Claro Arena. La ANFP se movió rápido y el recinto de U Católica será el escenario para la gran definición.

Photosport

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“Coquimbo – O’Higgins, Estadio Claro Arena ¡Confirmado!”, informó Diego Núñez, del programa Estación Celeste, en la región del Libertador. Ahora, la ANFP debe hacer oficial el cambio de recinto, lo que aún no ocurre.

Otra de las infornaciones corrió por parte de la transmisión de la gran final entre piratas y el Capo. TNT Sports anunció que el duelo del Claro Arena será transmitido solo por streaming, en HBO Max.

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En cuanto al antecedente entre ambos, en la última fecha de la primera rueda en Liga de Primera chocarón en el Francisco Sánchez Rumoroso. Ahí el resultado fue un empate 0-0, con penal perdido para el aurinegro en el final.

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