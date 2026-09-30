“Buen partido, pero…”: Felipe Loyola se sincera y revela grave error en la interna la Roja

El volante del Pisa, fue capitán ante Estados Unidos y confesó una falencia notoria del equipo nacional.

La selección chilena sufre un nuevo traspié en la fecha FIFA. Ahora la Roja perdió por 4-2 ante Estados Unidos, y suma su segunda derrota al hilo en está gira por Norteamérica.

Pese a los tantos De Diego Ulloa y Maximiliano Gutiérrez, el equipo nacional no logró mantener la ventaja y terminó siendo goleado por los dirigidos por Mauricio Pochettino.

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Golpe que sintió el equipo nacional. Así lo confesó Felipe Loyola tras el pitazo final. “Es un proceso, hay muchos jugadores del fútbol chileno que tienen otro nivel y otro roce físico. Tenemos mucho margen de mejora, hay que hacer más”, lanzó de entrada el volante del Pisa a Redgol Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Pero luego, el formado en Colo Colo reveló un grave problema que tiene el equipo y que evidencia la ansiedad del grupo en momentos claves.

“Somos un grupo joven, queremos conseguir cosas. Hay que mejorar como en que no tenemos que irnos todos con la pelota, para no dejar espacio atrás porque nos terminan convirtiendo. También hay que mejorar el nivel físico, ahí se nota la diferencia. Es un proceso que hay que vivirlo”, confesó el Pipe.

Felipe Loyola se fue amonestado ante Estados Unidos y jugó 70 minutos en la caída por 4-2.

La Roja ya se mentaliza en el próximo partido ante México

Ahora la selección chilena tiene que pensar en el tercer partido de está gira frente a México. Rival que presentará equipo estelar para aprovecharse de este bajón que vive el equipo nacional.

“Nos vamos con la sensación que hicimos un buen partido. Tuvimos ocasiones claras. Nos faltó definir mejor. Fuimos un equipo ordenado. Por detalles, ellos nos convierten”, remató Felipe Loyola confiado en lograr el primer triunfo ante los aztecas.

Cabe consignar que el último partido de Chile será este martes 6 de octubre a las 23:30 horas. El partido se disputará en Los Angeles Memorial Coliseum en California y será transmitido por Mega.

En resumen:

Chile perdió por 4-2 ante Estados Unidos en su segundo partido por la fecha FIFA.

Felipe Loyola apuntó a los errores del equipo, que muestran la ansiedad en momentos claves.

El próximo partido será el martes 6 de octubre ante México, lo que está programado a las 23:30 horas.