Periodista Mauricio Israel repasa la campaña alba que cubrió desde las comunicaciones y dio su versión. Para él, el equipo de estuvo lejos de brillar en cancha.

A poco de la histórica visita de Mirko Jozic a Colo Colo, voces que vivieron desde dentro y fuera de la cancha la histórica Copa Libertadores 1991 salieron al paso. Desde la tribuna del periodismo, un recordado comunicador golpeó la mesa.

Se trata de Mauricio Israel, periodista del programa Círculo Central, quien junto con valorar el épico trofeo albo, dio su lapidaria opinión de la Copa. Para el ex Mega, el Cacique no brilló como para alzarse el oro continental en 1991.

“Si nos vamos al año 91, que yo viví ese proceso de pé a pá, Colo Colo no tenía el mejor equipo de América, para nada, por lejos no lo tenían, dijo a podcast Presi del Pueblo.

Así “se vivió” el título de Mirko Jozic con el Colo Colo 1991

Mauricio Israel golpeó la mesa entre la lluvia de homenajes que recibió este mes Mirko Jozic. Para el comunicador, fue importante el título de Copa Libertadores 1991, pero Colo Colo estuvo lejos de brillar en cancha.

Mirko se llenó de homenajes en su regreso a Chile.

“Mirko Jozic era pragmático, supo aprovechar una coyuntura donde dijo: ‘Voy a hacer la media inglesa, empato de visita y gano de local, y con eso voy a llegar lo más arriba que pueda'”, dijo el periodista.

El hombre famoso por leer el diario en los noticieros de Mega agregó que en esos años el Cacique tampoco contaba con un plantel brillante. Para Israel “el Chano Garrido, a quien quiero mucho, el Coca Mendoza, Rubén Espinoza, eran jugadores que si no ganaban la Copa Libertadores no hubiera pasado nada”.

“Estaba Daniel Morón, que venía de un equipo chico de Argentina, Dabrowski ¿quién era Barticciotto, hueón?”, cerró el siempre opinante periodista deportivo nacional.