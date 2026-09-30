La polémica del amistoso de la Roja que terminó a los empujones tuvo un detonante y la reacción de Lea Hernández de Colo Colo.

La selección chilena sumó una nueva derrota en su gira por Norteamérica, esta vez con una caída por un marcador de 4-2 ante la selección de Estados Unidos, en San Luis.

El partido quedó marcador porque en los últimos minutos se formó una pelea entre los jugadores, cuando ya estaba consumada la victoria local, pero que pudo pasar a mayores.

En ese sentido, el inicio estuvo marcado por el portero Brian Schwake, además del jugador de Colo Colo, Leandro Hernández, que encendieron la mecha dentro de la cancha.

A lo partido de rugby terminó el Chile vs Estados Unidos. (Photo by Joe Puetz/Getty Images)

Lea Hernández no aguantó un canchereo gringo

Corría el minuto 94 del partido en que la selección chilena perdió por 4-2 ante Estados Unidos, cuando se desencadenó la trifulca que dio la vuelta al mundo con los jugadores a los empujones y golpes.

Un canchereo del portero Schwake provocó la reacción de Leandro Hernández, quien en el suelo le trató de patear la pelota cuando el meta tenía el balón en las manos.

Fue el instante en que aparecieron los gigantones de la defensa norteamericana en contra del metro y 68 del formado en el estadio Monumental, por lo que corrieron los compañeros de la Roja a buscar el choque.

Algo que duró minutos separar y que, incluso, volvió a tener un segundo capítulo al finalizar el partido, sólo segundos después, lo que empañó el triunfo de los locales… dijo el picado.

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