“Lo van a negar, pero…”: Filtran que Colo Colo ya trabaja en las renovaciones de Arturo Vidal y Fernando Ortiz

En el Cacique planifican lo que será el 2027 y hay dos prioridades que ya abordan en ByN. Lo que presenta realidades completamente opuestas.

Colo Colo superó por 1-0 a Deportes Puerto Montt y logró un paso importante en la Copa Chile. El Cacique llega de la mejor forma a la revancha por cuartos de final y además sigue en carrera en la Liga de Primera, donde es puntero con 12 puntos de ventaja sobre sus escoltas.

Así las cosas, en ByN también se empieza a mover las renovaciones para la temporada 2027. Lo que todo apunta, volverá a tener competencia internacional en la Copa Libertadores.

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Torneo en el que implica un desafío mayor y por lo que en la interna de la concesionaria ya se empieza a planificar lo que será el próximo año. Por lo que ya se avanza en las renovaciones.

Colo Colo ya empieza a trabajar las renovaciones de Vidal y Ortiz

Según indicó “el Canal de Edson”, ya hubo un primer acercamiento con Arturo Vidal para lograr su renovación ya que termina su vínculo a final de año.

“Lo van a negar. Pero ya hubo una conversación. Todo muy lejano. Por eso Arturo dijo ‘hay cosas que le molestan’. Pero ya hubo una conversación”, recalcaron. Por lo que todavía falta un tramo importante para llegar a acuerdo.

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Ahora el otro que ya se empezó a charlar, es Fernando Ortiz. Acá la situación aparece más cercana y todo apunta a que podría abrocharse antes de lo imaginado.

“Lo mismo con Ortiz, pero él ya está planificando lo que va a hacer. Lo primero es el técnico”, sentenciaron.

Cabe consignar que estos nombres no son los únicos que deben abordar su renovación en Colo Colo. En la lista también aparecen nombres como Álvaro Madrid, Maxi Romero, Lautaro Pastrán y Marcos Bolados entre otros.

En resumen:

Colo Colo venció a Puerto Montt 1-0 por cuartos de final de Copa Chile.

En la interna del Cacique aseguran que ya están las conversaciones por renovar a Arturo Vidal y Fernando Ortiz.

Además también se deben abordar las negociaciones con Álvaro Madrid, Maxi Romero, Lautaro Pastrán y Marcos Bolados entre otrs.