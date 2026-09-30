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Colo Colo

El alto precio que debe pagar Colo Colo para comprar a Lautaro Pastrán

Colo Colo adquirió al volante para esta temporada por un préstamo de 100 mil dólares y a fin de año deben decidir si lo compran.

Por Felipe Escobillana

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Pastrán es buena figura en Colo Colo este 2026
© NICOLAS KLEIN/PHOTOSPORTPastrán es buena figura en Colo Colo este 2026

Lautaro Pastrán ha sido una de los jugadores importantes de Colo Colo en el segundo semestre, pues tiene características que cuesta encontrar en otros jugadores.

Intenta gambetear, ir hacia adelante y le pega al arco. Eso lo lleva a ser considerado constantemente por Fernando Ortiz, que le ha dado mucha confianza.

El problema para el Cacique es que solamente está a préstamo esta temporada, por lo que es posible que deba dejar el Monumental en diciembre y perderse así la Copa Libertadores.

El pase del jugador de 24 años pertenece a Belgrano de Córdoba, que se lo prestó a Colo Colo por la suma de 100 mil dólares. Eso sí, existe la posibilidad de que en el Monumental compren su carta.

Pastrán ha sido importante en Colo Colo

Pastrán ha sido importante en Colo Colo

El precio que debe pagar Colo Colo por Pastrán

Para eso deben desembolsar un millón de dólares para adquirir recién el 60% del futbolista. Un valor bastante elevado para el mercado nacional, más aún considerando que este año por ejemplo la directiva del Popular no compró ningún jugador.

Por ahora no hay decisiones tomadas en la dirigencia del Cacique. Aníbal Mosa ya dijo que una vez consumado el título recién pensarán en la renovación de Fernando Ortiz y luego se pulirá el plantel.

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Entrará en la ecuación el valor que piden desde Argentina por Pastrán, aunque seguramente buscarán negociar para mantener el grueso de un plantel que le ha dado alegrías a los hinchas.

No es el único en la misma situación, pues también están a préstamo Maxi Romero y Álvaro Madrid, por lo que se deberán resolver muchas situaciones contractuales.

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