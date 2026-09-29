Este atacante de mucha experiencia, autor de dos goles en la campaña 2026 del Velero, abordó así la derrota contra el Cacique. Con tristeza, pero también con un dejo de tranquilidad.

A sus 41 años, Luciano Vázquez es el capitán de Deportes Puerto Montt y fue titular en el duelo de ida vs Colo Colo, que resolvió el encuentro prácticamente sobre la hora gracias a un preciso cabezazo de Lautaro Pastrán. El Tiburón quedó con un sabor amargo.

Pero también con un dejo de satisfacción por las dificultades que el Velero le puso al puntero de la primera división del fútbol chileno. “Es una pena, se nos escapa un partido al final. Lo trabajamos bien, tuvimos algunas opciones para poder ganarlo”, dijo Vázquez en TNT Sports.

El argentino, quien también jugó en Huachipato y Ñublense, añadió más contexto a su análisis del encuentro. “Nos hacemos fuertes en nuestra cancha, queríamos tratar de dejar la llave a favor nuestro. Tenemos mucha confianza en el trabajo que venimos haciendo”, aseguró el Tibu.

La oncena de Puerto Montt ante Colo Colo. Luciano Vázquez está al lado del portero Gonzalo Collao. (Nicolas Klein/Photosport).

“Por las bandas somos un equipo agresivo, sobre todo en este campo que lo conocemos bien. Debemos tratar de encontrar un buen resultado de visita”, aseguró el experimentado goleador, quien ahora debe abocarse al duelo ante Deportes Copiapó por la Primera B del balompié nacional.

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A sus 41 años, Luciano Vázquez levanta a Puerto Montt tras perder vs Colo Colo

Al goleador de Deportes Puerto Montt, Luciano Vázquez, le quedó una sensación positiva a pesar de la derrota contra Colo Colo, pues a sus 41 años sabe perfectamente cuándo un equipo da pelea seria. Y cuándo no pasa de ser un simple comparsa.

“Pudimos ganar, no habíamos pasado tantos sobresaltos, alguna que otra jugada lejana. Nos vamos tristes por la derrota”, manifestó Vázquez, quien disputó todo el encuentro en el hermoso estadio Chinquihue, que contó con 9 mil espectadores.

Aunque sacó una conclusión positiva a pesar de todo. “Pero debemos estar tranquilos. Lo hicimos bien”, sentenció el Tibu Vázquez en esa conversación que tuvo al borde del campo de juego con el periodista Daniel Arrieta. Ahora el foco debe estar en el León de Atacama.

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¿Cuándo se juega la revancha entre Colo Colo vs el Velero?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará el martes 6 de octubre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental.