El entrenador del Cacique hizo un toque de atención a sus pupilos luego de la postrera victoria ante los Delfines gracias a ese gol de cabeza de Lautaro Pastrán. ¡Más claro, echarle agua!

Fernando Ortiz celebró con un salto el gol de Lautaro Pastrán que le dio la victoria a Colo Colo sobre Deportes Puerto Montt. Así las cosas, el Cacique sacó mínima ventaja en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Pero todavía no logra el paso a la ronda de cuatro mejores.

Por lo mismo, el Tano Ortiz les dejó un mensaje de alerta a sus dirigidos. “Intentamos, buscamos. La cancha no es excusa, pero es muy difícil cuando bota, el control, el pique”, introdujo el entrenador argentino en la entrevista que le concedió a TNT Sports.

“Lo más importante es que sacamos un buen resultado para toda esta gente que nos vino a ver. Queríamos darles una alegría, siempre fuimos para adelante. Queda la vuelta, se ganó y es un equipo que hay que tener cuidado”, agregó el exentrenador del Santos Laguna y el América de México.

Fernando Ortiz en el estadio Chinquihue, donde los albos vencieron a Puerto Montt. (Nicolas Klein/Photosport).

Vale decir, de ninguna manera quiere que sus pupilos se confíen ante los Delfines. Más allá que el rival juegue en la Primera B del fútbol chileno, mostró que tiene con qué complicar al puntero de la máxima categoría si es que no entran al 100 por ciento de sus capacidades.

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Ortiz revela la fórmula de Colo Colo para vencer a Puerto Montt: “Abrir la cancha”

Fernando Ortiz hizo algunos ajustes en Colo Colo que permitieron vencer a Deportes Puerto Montt. Aunque el gol haya llegado sobre la hora, de todas maneras el equipo cumplió el objetivo de volver a Santiago con los tres puntos en el equipaje.

La defensa cerrada de los Delfines fue un hueso durísimo de roer para los visitantes. “Es una herramienta que les damos. Cambiamos los perfiles con Pancho (Marchant) y Gedeón (Díaz). Queríamos abrir la cancha para tener espacios afuera”, aseguró el Tano en esa conversación que tuvo con el periodista Daniel Arrieta.

Fernando Ortiz otra vez le dio una chance a Gedeón Díaz, aunque lo hizo jugar todo el segundo tiempo. (Andrés Pina/Photosport).

“Tuvimos ocasiones y no concretamos, pero en una situación con fortuna pudimos concretar. Confío en mis jugadores, lo dije antes y lo vuelvo a ratificar”, sentenció el otrora director técnico, quien ya les hizo un claro llamado a los suyos: prohibido confiarse.

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