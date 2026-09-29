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Copa Chile

Deportes Puerto Montt vs Colo Colo: minuto a minuto EN VIVO, cuartos de final de ida en la Copa Chile

El Velero y el Cacique abrirán la serie por la ronda de ocho mejores equipos en la Copa Chile y acá sabrás todos los detalles necesarios. ¡Sigue todos los pormenores EN VIVO!

Por Jorge Rubio

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Arturo Vidal será titular en Colo Colo en el juego de ida ante Puerto Montt.
© Nicolas Klein/Photosport.Arturo Vidal será titular en Colo Colo en el juego de ida ante Puerto Montt.

Deportes Puerto Montt sabe que este duelo ante Colo Colo probablemente revolucione toda la ciudad y la región. Los cuartos de final de la Copa Chile emparejaron al Velero ante el Cacique, pues eliminaron a Ñublense y Audax Italiano, respectivamente.

Así las cosas, en el equipo sureño tienen las expectativas altísimas respecto de esta llave. Y cuentan con un viejo conocido albo en el plantel: el director técnico del equipo jugó en el Eterno Campeón, donde fue dirigido por Mirko Jozic y José Néstor Pekerman.

Eso sí, los Delfines sufrieron la baja del portero Luis Ureta, quien terminó con una lesión muscular en la revancha ante los Diablos Rojos. Por el lado de los visitantes, Fernando Ortiz confirmó nuevamente a Eduardo Villanueva como arquero titular. El pitazo inicial está pactado para las 18 horas de este martes 29 de septiembre y acá sabrás todos los detalles.

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LOS ALBOS TAMBIÉN TIENEN PREPARADO EL CAMARÍN

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VESTUARIO LISTO EN EL CUADRO LOCAL

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UN PAR DE DOLOROSAS BAJAS EN PUERTO MONTT

Además del portero lesionado Luis Ureta, los Delfines perdieron a Richard Paredes: el delantero fue expulsado cerca del final de la revancha ante Ñublense y quedó suspendido.

DETALLES DEL AFORO DE ESTE PARTIDO

Fue autorizado un público máximo de 9 mil espectadores. Y 2 mil de esas entradas fueron puestas a la venta para hinchas del Cacique. ¡Se agotaron!

EL EQUIPO ARBITRAL DEL ENCUENTRO

Franco Jiménez será el juez central y estará secundado por Alejandro Molina y Alan Sandoval. Recordemos que recién desde la semifinal habrá VAR en la Copa Chile.

¡BUENAS TARDES A TODAS Y TODOS!

Ya estamos acá para llevarles todos los detalles del duelo de ida entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo, válido por los cuartos de final de la Copa Chile. ¡Sean todos bienvenid@s!

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