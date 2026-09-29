El Velero y el Cacique abrirán la serie por la ronda de ocho mejores equipos en la Copa Chile y acá sabrás todos los detalles necesarios. ¡Sigue todos los pormenores EN VIVO!

Deportes Puerto Montt sabe que este duelo ante Colo Colo probablemente revolucione toda la ciudad y la región. Los cuartos de final de la Copa Chile emparejaron al Velero ante el Cacique, pues eliminaron a Ñublense y Audax Italiano, respectivamente.

Así las cosas, en el equipo sureño tienen las expectativas altísimas respecto de esta llave. Y cuentan con un viejo conocido albo en el plantel: el director técnico del equipo jugó en el Eterno Campeón, donde fue dirigido por Mirko Jozic y José Néstor Pekerman.

Eso sí, los Delfines sufrieron la baja del portero Luis Ureta, quien terminó con una lesión muscular en la revancha ante los Diablos Rojos. Por el lado de los visitantes, Fernando Ortiz confirmó nuevamente a Eduardo Villanueva como arquero titular. El pitazo inicial está pactado para las 18 horas de este martes 29 de septiembre y acá sabrás todos los detalles.