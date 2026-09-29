Dos futbolistas que militan en los Gallos Blancos dieron los puntos más fuertes que tiene el equipo adiestrado por el Chino González, que se encaramó en la parte alta de la tabla gracias a un triunfazo ante uno de los clubes más grandes de la Liga MX.

El Querétaro logró una victoria extraordinaria de la mano de Esteban González y se metió en la parte alta de la tabla de posiciones en el Torneo Apertura del fútbol de México. Fue un 2-0 que el equipo adiestrado por el Chino celebró a domicilio.

Y ante uno de los cuadros más importantes del balompié azteca: Chivas de Guadalajara. Por eso mismo, la ilusión en los Gallos Blancos ha crecido mucho. Sobre todo por ese triunfo en el estadio Jalisco, que también silenciaron cuando le ganaron al Atlas por 3-1 en la 6° jornada.

Hay una clave para que el cuadro albiazul haya logrado encaramarse en la parte alta del certamen. Probablemente el aspecto más importante que tiene el cuadro liderado por el Chino González, quien consiguió un histórico título con Coquimbo Unido antes de emigrar a la élite mexicana.

Esteban González llegó a inicios de año al fútbol mexicano y en el segundo semestre, ha mostrado muy buen nivel junto a su equipo, el Querétaro. (Manuel Velasquez/Getty Images).

“Creo que es un equipo muy completo. Por eso estamos teniendo estos resultados. Estamos mejorando mucho y siendo muy sólidos”, aseguró Iker Benito, extremo derecho español de 24 años, quien arribó en agosto desde el Osasuna de su país.

Iker Benito lucha un balón contra Dani Aguirre de Chivas de Guadalajara. (Simon Barber/Getty Images).

Otro que abordó el presente del equipo del DT chileno fue el defensor central argentino Lucas Abascia, quien tuvo una estadía en Ñublense. “Vamos por todo. Capaz que tenemos alguna falla ahí atrás, pero bueno, jugamos así, al límite”, describió el zaguero de 30 años.

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Esteban González y una fortaleza del Querétaro en México: “Correr más que…”

Esteban González sabe perfectamente cómo sacarle el máximo provecho al plantel que tiene disponible y algo así ha logrado hacer con Querétaro en la segunda parte del año en México. “Dentro del campo de juego tenemos varias misiones”, apuntó el Chino.

“La primera es correr más que el rival. Tener una actitud siempre de equipo. Nadie es más importante que nuestro equipo. Y claramente hemos crecido muchísimo en cuanto al tema táctico”, manifestó el entrenador chileno de 44 años, quien ahora prepara detalles para recibir al Atlante el 10 de octubre.

Esteban González, el DT del Querétaro. (Simon Barber/Getty Images).

El receso por la fecha FIFA podría servirle al Chino González para pulir algunos aspectos. “Nuestro equipo no da ningún balón por perdido y tiene, por sobre todas las cosas, un amor propio que no deja lugar a dudas”, sentenció el estratego al cabo del triunfazo ante Chivas de Guadalajara que puso a sus pupilos como animadores del torneo.

Revisa el compacto del triunfo de Querétaro vs Chivas de Guadalajara

Así va el Querétaro en la tabla de posiciones del Apertura en la Liga MX 2026

Querétaro quedó en el 4° lugar después de la gran victoria ante Chivas de Guadalajara con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que el líder Toluca, que acumula 20 unidades.