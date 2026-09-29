El chileno ya cumple el tiempo de residencia en Brasil y podría tramitar la ciudadanía ante las nuevas restricciones de la CBF.

Erick Pulgar podría dejar de ocupar una plaza de extranjero en Flamengo. El mediocampista chileno cumple con el período de residencia necesario para solicitar la ciudadanía brasileña, alternativa que el cuadro carioca analiza ante el cambio en las reglas para futbolistas foráneos.

Según informó Torcedores, Flamengo busca adelantarse a la nueva normativa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y evalúa la nacionalización de cuatro sus integrantes de su plantel.

Entre ellos aparece Pulgar y el uruguayo Guillermo Varela. En tanto, el arquero argentino Agustín Rossi y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta ya tienen sus respectivos procesos en marcha.

En Brasil afirman que Erick Pulgar podría ser titular y capitán en el Scratch.

Erick Pulgar cumple con el requisito para iniciar el trámite

El volante nacional llegó a Flamengo en 2022, procedente de la Fiorentina, y ya acumula más de cuatro años de residencia en Brasil.

Ese período le permitiría cumplir con uno de los requisitos para solicitar la nacionalización ordinaria brasileña. Pero ojo, porque no significa que Pulgar obtenga automáticamente la ciudadanía, ya que aún debe completar las distintas etapas del proceso solicitado.

El proceso contempla, entre otros aspectos, la presentación de documentación, la acreditación del dominio del idioma portugués y la revisión de antecedentes.

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Pulgar es reconocido en Flamengo

Pulgar, además, se consolidó como uno de los jugadores con mayor permanencia en el actual plantel del Mengao. El chileno ha superado los 170 partidos con Flamengo y extendió recientemente su vínculo con el club hasta finales de 2029.

Actualmente, los clubes brasileños pueden utilizar hasta nueve extranjeros por encuentro, pero esa cifra comenzará a reducirse progresivamente.

Desde 2027 serán ocho; en 2028 bajará a siete; en 2029 serán seis y, finalmente, desde 2030 el límite será de cinco jugadores extranjeros por partido.

Flamengo cuenta actualmente con diez futbolistas extranjeros en su plantel, por lo que la naturalización de Pulgar y de los otros tres jugadores permitiría disminuir esa cifra a seis, siempre que la composición del equipo se mantenga.

En resumen…