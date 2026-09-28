El central de la U habló previo a tomar el vuelo a Estados Unidos y aseguró que, a diferencia del volante de Flamengo, "cada vez que la selección me requiera, voy a sumar".

Ante la lesión de Benjamín Kuscevicy las últimas expulsiones en el amistoso ante Canadá, el técnico interino Nicolás Córdova convocó de emergencia al defensor Igor Lichnovsky para los próximos dos amistosos de la Selección Chilena.

A pesar de apenas sumar 151 minutos en cancha durante tres juegos en su vuelta a Universidad de Chile, desde La Roja volvieron a citar al central de 32 años que ya vio acción en junio pasado, durante la victoria por 2-1 ante Congoen suelo francés.

En el Aeropuerto de Santiago, antes de tomar el vuelo rumbo a Estados Unidos, Lichnovsky conversó con Radio ADN sobre su vuelta y junto con sentirse contento por volver a la citación, repasó a Erick Pulgar que se negó a participar de la gira.

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La meta de Lichnovsky en su vuelta a La Roja

Sobre lo que buscará aportar en esta gira, el peñaflorino manifestó que “es importante sumar y por lo menos, lo mínimo, no restar. Ahora que he estado en el país. Cuando uno está en el extranjero quizás es difícil opinar, pero ahora que he estado en el país, he escuchado más voces, más opiniones incluso, creo que a veces se resta“.

Es en este aspecto donde Lichnovsky se acuerda de Pulgar al señalar que “esto es una crítica constructiva para todos. Creo que es importante sumar y voy con esa intención de hacerlo desde dentro de la cancha, desde la banca, incluso a veces desde el consejo para esta nueva generación”.

“Todos queremos que esto funcione para que Chile vuelva a estar en los lugares que alguna vez estuvo“, puntualiza el defensor para luego agregar que “hago el hincapié en que lo digo desde la persona. Estoy muy contento. voy a sumar. Cada vez que la selección me requiera, va a ser con ese fin“.

Los números del central en La Roja

Con la camiseta de la Selección Chilena, el defensor disputó un total de 1.014 minutos en 16 encuentros entre amistosos, Copa América y Eliminatorias, donde registra una tarjeta amarilla.

¿Cuándo es el amistoso?

En su segundo duelo de la gira por Norteamérica, La Roja visita a Estados Unidos en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, este martes 29 de septiembre desde las 21:00 horas.

En síntesis