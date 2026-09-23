El técnico suma marginados para el duelo ante Everton, donde un refuerzo del segundo semestre lo complica en la defensa.

Universidad de Chile vive un complejo momento en la previa de enfrentar a Everton por los octavos de final de la Copa Chile 2026, en un primer duelo programado para el jueves en el estadio Sausalito.

Las bajas han sido un tema a considerar por el técnico Fernando Gago, quien tiene varios jugadores que no podrá ocupar por la fecha FIFA y otros por importantes lesiones o problemas médicos.

En esa lista, sumó de última hora a uno que recién llegó este segundo semestre como refuerzo y que ya estuvo dos fechas fuera por problemas físicos: Igor Lichnovsky.

Igor Lichnovsky venía de marcar un gol ante La Serena. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

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Lichnovsky se queda abajo en la Copa Chile

Según el sitio Emisora Bullanguera, Igor Lichnovsky se quedó abajo del viaje a Viña del Mar, donde Universidad de Chile enfrentará este jueves a Everton por el primer duelo de la llave por la Copa Chile.

En su información detallan que “el defensor formado en los azules se perdió entrenamientos por problemas gástricos, por lo que ahora está en una intertemporada”.

Con esto será el tercer duelo que se pierde el defensor desde que arribó a la U, donde antes tuvo un esguince de tobillo tras el Superclásico, que lo dejó fuera ante Universidad de Concepción y contra Coquimbo Unido.

El formado en casa se suma a las ausencias confirmadas de Marcelo Morales, Bianneider Tamayo, Lucas Barrera y Agustín Arce, por lo que Gago deberá mover su plantel.