Julio Rodríguez conversó con Redgol, donde destacó al formado en el Monumental, además que recogió las palabras de Bravo para darle la razón.

La actuación de Eduardo Villanueva dejó conformes a los hinchas de Colo Colo, luego del empate sin goles ante Audax Italiano, en el primer duelo de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Una situación que hizo de inmediato agrandar las palabras de Claudio Bravo, quien hizo la lista de los metas del Cacique, donde dejó a De Paul y los canteranos, Maureira y Villanueva, antes que Vozinha.

“Segundo, proyecto de club, Maureira. Tercero, seguimos con el proyecto de club, proyectar la cantera en ese sentido, es Villanueva“, explicó en ESPN Chile.

Algo que tuvo mayor repercusión con la actuación de Villanueva, donde fue su formador, Julio Rodríguez, quien encuentra que estuvo acertado en lo que pide en el Monumental.

Eduardo Villanueva dejó en cero el arco de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Julio Rodríguez: “No tuvo tanto trabajo, pero Villanueva aprobó”

Julio Rodríguez conversó con Redgol, quien evaluó de buena manera el trabajo de Eduardo Villanueva, más allá que no tuvo mucho trabajo, pero las que lo pillaron supo defender el arco de Colo Colo.

“Me parece que hizo dos buenas tapadas y claro, es lo básico de un arquero, que es atajar. Ahora creo que hay que evaluar a los arqueros no solo por lo que ataja, sino por lo que juega, Villanueva no tuvo que hacer tantas cosas pero aprobó. Una de sus tapadas significó que Colo Colo no fuera abajo en el marcador“, explicó.

Fue el momento en que recordó las palabras de su pupilo, Claudio Bravo, para dar su punto de vista de esta situación, dejando tarea a los jóvenes arqueros de Colo Colo para empoderarse cuando les toque la oportunidad.

“Le encuentro razón a Claudio Bravo, claro los arqueros mientras más joven sean, más jueguen. Es difícil en Colo Colo, porque llegan arqueros experimentados, no hay que olvidar que Vozinha, una vez más, estuvo bien en el Mundial, pero tiene su edad, y llega de vuelta De Paul. Pero mientras tengan posibilidad de jugar que aprovechen y muestren sus capacidades, porque jugar en Colo Colo es difícil, especialmente para los jóvenes, pero, en esta ocasión, tuvo un buen partido Villanueva”, finalizó.

Mira el compacto del partido de Colo Colo vs Audax Italiano: