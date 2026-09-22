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Copa chile

Minuto a minuto: Audax Italiano recibe a Colo Colo por la ida de los octavos de final de Copa Chile

El Cacique visita el Estadio Nacional con varias bajas y Fernando Ortiz presentará equipo alternativo.

Por Felipe Pavez Farías

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Colo Colo visita a Audax en el Nacional.
© PhotosportColo Colo visita a Audax en el Nacional.

Comienza la querida Copa Chile y este martes se disputa una de las llaves más atractivas de los octavos de final. Audax Italiano recibe a Colo Colo por el duelo de ida y con el objetivo de dar el batacazo ante el Cacique. 

Los dirigidos por Patricio Graff vienen de sumar dos triunfos claves por la Liga de Primera. Lo que justamente llegó tras la goleada que sufrieron ante el Cacique en el Estadio Monumental. Por lo que el duelo de este martes en el Estadio Nacional asoma como el escenario ideal para cobrarse revancha y soñar con un titulo que los meta en torneos internacionales como la Copa Libertadores. 

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En la otra vereda, aparece Colo Colo que viene como puntero absoluto en la Liga de Primera. Ahora en la Copa Chile viene de ser puntero en el grupo E con 13 unidades, por lo que cerrará la llave de local. Lo que será también en el Nacional. 

Ahora este partido de ida genera preocupación en Fernando Ortiz ya que tendrá varias bajas por la fecha FIFA y se suman los lesionados como Gabriel Maureira, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Claudio Aquino. Por lo que dispondrá de un equipo que combine experiencia y juventud. Sigue todos los detalles por el minuto a minuto de Redgol. 

Minuto a minuto: Audax Italiano recibe a Colo Colo

¡Comenzó la transmisión!

¡Hola queridos amigos de Redgol! Nos reencontramos este martes para una jornada de la querida Copa Chile. Comienzan los octavos de final y hoy nos enfocamos en el duelo entre Audax Italiano y Colo Colo. Sigue todos los detalles acá.

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