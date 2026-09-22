El volante se esfuerza para ser parte de la delegación en Viña del Mar, donde aseguran que sigue en gran evolución para decir presente.

Universidad de Chile tiene importantes novedades para el encuentro de este jueves ante Everton, por los octavos de final de la Copa Chile 2026 en el estadio Sausalito.

Esto, porque dieron luces de un regreso antes de tiempo de Charles Aránguiz, quien está listo para sumarse al duelo en Viña del Mar, pese a las situaciones físicas que sufrió en la previa del duelo ante La Serena.

Así lo informó el periodista Fernando Tapia, quien asegura que el volante bien en mejoría, por lo que hay ilusión en los azules de contar con el Príncipe y como titular.

Charles Aránguiz se juega ser titular ante Everton.

ver también U de Chile ilusiona con el regreso de Charles Aránguiz para la Copa Chile: fotos y videos del volante

Charles Aránguiz como opción ante Everton

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde el periodista Fernando Tapia explicó la situación de Charles Aránguiz, quien incluso se quedó entrenando en días libres para poder regresar cuanto antes.

“Hay que esperar mañana por novedades, pero me llega información que anduvo bien en el entrenamiento Charles Aránguiz”, explicó en el informe de los azules en la radio.

En ese sentido, deja sobre la mesa que “él es uno de los jugadores muy responsable con su estado físico, sabe cómo administrar, para la U es un partido relevante con un rival difícil”.

Si bien la decisión será de Fernando Gago, hay que ver las cargas, entendiendo que esta llave se jugará el jueves en Viña del Mar y el domingo en el Estadio Nacional de Santiago.