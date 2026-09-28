El central fue llamado por Nicolás Córdova pese a que no ha jugado mucho.

Con sorpresa muchos se enteraron de la convocatoria de Igor Lichnovsky a la selección chilena. Claro, su presente en Universidad de Chile no ha sido del todo bueno y los cuestionamientos surgieron de forma natural.

El central de 32 años regresó al Romántico Viajero en el último mercado invernal, luego de una exitosa carrera por el extranjero, la cual incluyó pasos por Portugal, España, México, Arabia Saudita y Turquía. Ahora intenta aportar su experiencia en el CDA.

La poca participación de Lichnovsky

Igor Lichnovsky fue llamado de emergencia por Nicolás Córdova, debido a que Benjamín Kuscevic tuvo que ser desconvocado por una lesión. Esta citación despierta dudas tanto por la logística, como por el presente del defensa de Universidad de Chile.

Primero: a Chile le quedan dos partidos en Norteamérica. El segundo es con Estados Unidos mañana martes 29 de septiembre a las 21:00 horas. Considerando el viaje, es muy difícil que Lichnovsky pueda sumar minutos. Solo podría tener acción ante México el 6 de octubre.

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Segundo: es que el defensa formado en el Bulla no pasa por un gran momento. Desde que arribó a la U, solo ha jugado 3 de 6 partidos posibles. Debutó contra Colo Colo disputando 45 minutos, luego quedó fuera ante Universidad de Concepción y Coquimbo Unido por un esguince de tobillo.

Regresó ante Deportes La Serena, sumando 16 minutos más y anotando de cabeza. Luego quedó fuera en la ida de Copa Chile ante Everton por una gastroenteritis, aunque en la vuelta pudo ser titular y disputó por primera vez los 90 minutos.

Lichnovsky ha disputado 16 partido por la selección chilena. Imagen: Photosport

En total Igor Lichnovsky ha disputado 151 minutos de 540 posibles con Universidad de Chile. Antes de volver a los Azules, no jugaba a nivel de clubes desde mayo con el Fatih Karagümrük de Turquía. Considerando que jugó por La Roja en junio, en el amistoso ante RD Congo, el último convocado de Nicolás Córdova suma solo 4 partidos en cuatro meses.