El Rey hizo un análisis muy elogioso de las condiciones del portero de Swansea City, quien ha sido un bastión en la Roja desde que Nicolás Córdova tomó la conducción táctica interina.

Arturo Vidal hizo un análisis desmenuzado del amistoso que la selección chilena perdió ante Canadá en el primer amistoso de la fecha FIFA y un jugador que lo dejó con buenas sensaciones fue Lawrence Vigouroux. El portero fue uno de los valores destacados que tuvo el equipo.

Realizó intervenciones difíciles. Incluso en el gol que anotó Jonathan David, el golero del Swansea City mostró una reacción felina para achicar el primer remate. También le tapó un potente tiro rasante a su compañero Stephen Eustáquio, mediocampista del cuadro canadiense.

En ese contexto, Vidal valoró el alza que ha tenido en el nivel el golero de 32 años nacido en Inglaterra. “Jona (Villagra) muy bien en esta. Estos son los defensas. Mira la concentración, no soltó nunca al jugador que iba a hacer el gol. Eso hace un central de primer nivel. Y el arquero espectacular también”, apuntó el King en su transmisión vía streaming para El Reinado.

Lawrence Vigouroux en acción ante Canadá. (Kevin Raposo/Photosport).

“De verdad me ha sorprendido mucho, lo que ha crecido en el último tiempo. Muy rápido, bien con los pies y atajador”, aseguró el todoterreno jugador que fue bicampeón de América con la Roja sobre Vigouroux, quien se consolidó como un bastión inamovible en el equipo de Nicolás Córdova.

Arturo Vidal destacó la pegada de Vigouroux. (Sipa/Photosport).

También elogió la precisión con la pierna zurda del golero. “Vigouroux lo que tiene es la técnica. Suazo se equivoca, tiene amarilla. Son complicadas estas pelotas divididas. Ahora los jugadores lloran y si tienes amarilla, es sin sentido ir a arriesgar”, aseguró Vidal sobre la acción que terminó con el capitán expulsado.

“Si no es seguro que la vas a ganar, tienes que chocarlo antes que salte. Que salga la pelota y listo, no pasa nada. El arquero muy bien. Vigouroux muy, muy bien. De verdad”, añadió el líbero de Colo Colo, que también analizó la victoria alba ante Audax Italiano.

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Arturo Vidal felicita el progreso de Lawrence Vigouroux

Arturo Vidal no alcanzó a jugar un partido con Lawrence Vigouroux en la Roja, pero sí compartió con él algún entrenamiento. “No me tocó jugar con él, pero estuvo en la selección con nosotros”, repasó el Rey a raíz de una pregunta que le hicieron sus espectadores.

“Técnicamente era bueno, pero no tan bien como ahora. Claro, con confianza, jugando, fue capitán en su equipo. Ha mejorado muchísimo”, aseguró Vidal, consciente de que el largo recorrido del golero le ha dado otro estatus para responder a este nivel.

Lawrence Vigouroux junto a Gabriel Arias en una práctica de la Roja en 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

De hecho, ya es muy lejano el recuerdo de la temporada 2019, cuando estuvo cedido en Everton de Viña del Mar y no disputó ningún partido. Quedó en cero ante el argentino Cristian Campestrini. Por aquel entonces, era una quimera pensarlo como seleccionado. “Sí estuvo, pero nunca se le dio la oportunidad”, culminó Vidal sobre la presencia de Vigouroux en la selección absoluta de Chile.

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